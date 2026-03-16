Шлях від рекрута до воїна: скільки сьогодні триває БЗВП і з чого складається програма

Головне: Термін вишколу : тривалість БЗВП збільшили до 51 дня, щоб майбутні воїни мали більше годин практики.

: тривалість БЗВП збільшили до 51 дня, щоб майбутні воїни мали більше годин практики. Матеріальне забезпечення : рекрутам нараховують зарплату та надають усе необхідне спорядження для навчання.

: рекрутам нараховують зарплату та надають усе необхідне спорядження для навчання. Сучасні загрози : додатковий час виділено на підготовку з протидії ворожим БпЛА та засобам РЕБ.

: додатковий час виділено на підготовку з протидії ворожим БпЛА та засобам РЕБ. Психологічна стійкість : деякі тренування імітують реальний бій (із використанням піротехніки та звукових ефектів).

: деякі тренування імітують реальний бій (із використанням піротехніки та звукових ефектів). Бойова адаптація: перед виходом на перше завдання воїн проходить ще 14 днів злагодження у своєму підрозділі (після БЗВП).

Яка редакція програми БЗВП діє сьогодні

Громадянам розповіли, що з липня 2025 року в усіх навчальних центрах Збройних сил України діє оновлена - шоста редакція - програми базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

Уточнюється, що нею було збільшено тривалість курсу до 51 дня (додатковий час виділено спеціально на посилення підготовки з протидії ворожим дронам).

Таке рішення продиктоване реаліями інтенсивних бойових дій, адже сучасна війна вимагає від кожного військовослужбовця:

більше глибоких знань;

більшої практичної бази;

готовності до технологічних викликів на полі бою.

БЗВП - це підготовка до сучасної війни (інфографіка: mod.gov.ua)

Структура БЗВП й подальший шлях бійця

У Міноборони повідомили, що з 51 дня БЗВП:

42 доби відводяться безпосередньо на навчання (ознайомчий курс, індивідуальну підготовку, дії у складі підрозділу, комплексне тактичне заняття);

7 днів - це вихідні;

2 доби - виділено на вирішення адміністративних питань.

Зазначається також, що використання мобільних телефонів дозволене лише у визначений командирами час - задля безпеки.

По закінченні 51-денного курсу військовослужбовець:

отримує військово-облікову спеціальність (ВОС-100) "Стрілець";

відповідний сертифікат.

Після цього воїн направляється:

або до своєї бойової військової частини;

або на фахову підготовку (якщо обрав вузьку спеціальність на кшталт оператора БпЛА чи медика).

"Одразу після БЗВП рекрут не потрапляє на передову. По прибутті в підрозділ на нього чекають 14 днів адаптації", - додали в МОУ.

Шлях від рекрута до воїна (інфографіка: mod.gov.ua)

Йдеться про час для бойового злагодження - знайомства з побратимами, командирами та специфікою зброї конкретної бригади.

"Лише після такого покрокового "притирання" військовослужбовець залучається до виконання бойових завдань", - зауважили в міністерстві.

Чим забезпечує рекрутів держава

У МОУ розповіли, що держава повністю забезпечує рекрутів необхідним екіпіруванням - від форми до засобів індивідуального захисту:

одягом;

взуттям;

бронежилетом;

шоломом;

активними навушниками;

тактичними окулярами;

спальним мішком;

індивідуальною аптечкою.

Крім того, з першого дня підготовки військовослужбовцю нараховується повноцінне грошове забезпечення - від 20 130 гривень.

Що саме вивчають під час БЗВП і навіщо

Згідно з інформацією МОУ, головна мета БЗВП - не просто дати теоретичну базу, а сформувати навички виживання та ефективної бойової роботи у стресових умовах.

Саме тому із загальних 402 навчальних годин 367 - відведено виключно на практичні заняття під керівництвом інструкторів.

"Під час навчання інструктори використовують багато імітаційних та мультимедійних засобів аби змоделювати наближені до реальності бойові умови та зрештою збільшити шанси військовослужбовця на виживання та перемогу в бою", - повідомили українцям.

Вогнева підготовка та протидія FPV-дронам

На цей блок практичної підготовки відведено 137 годин (і понад 940 бойових набоїв).

В його межах вивчають:

володіння стрілецькою зброєю;

ведення вогню з різних положень;

швидке усунення затримок при стрільбі (якщо зброю заклинило).

Нововведення 6-ї редакції програми БЗВП - практичні вправи зі стрільби з помпових рушниць.

Значення на війні: оскільки ворог почав використовувати дрони на оптоволокні (проти яких безсилий РЕБ), вміння фізично збити FPV-дрон зі стрілецької зброї або вчасно сховатися - це навичка, яка буквально рятує життя.

Інженерна підготовка та окопний побут

У межах цього блоку вивчають:

облаштування окопів;

маскування від тепловізорів та дронів противника;

правила виживання на позиціях (гігієна, збереження питної води).

Значення на війні: сучасний боєць може перебувати на позиції тривалий час, тому вміння "злитися з рельєфом", правильно перекрити бліндаж та зберегти своє здоров'я в екстремальних умовах - критично важливе.

Тактична та психологічна підготовка

У межах цього блоку вивчають:

дії у складі бойової групи;

зачистку окопів.

При цьому навчання проходить в умовах максимального психологічного навантаження. Зокрема з елементами "психологічної смуги перешкод" (імітацією вибухів та криків).

Значення на війні: це вчить рекрутів долати шок, контролювати страх і діяти холоднокровно та злагоджено у хаосі реального бою.

Тактична догоспітальна допомога

У межах цього блоку вивчають:

надання догоспітальної допомоги за стандартами НАТО (алгоритм MARCH);

зупинку масивних кровотеч;

само- та взаємодопомогу під вогнем.

Значення на війні: вміння швидко та правильно накласти турнікет собі чи побратиму у "червоній зоні" (до моменту евакуації) - критична необхідність для виживання.

Основа виживання в бою (інфографіка: mod.gov.ua)

Комплексне тактичне заняття (КТЗ)

У межах цього блоку відбуваються:

триденний польовий вихід;

марш-кидок на 3 км;

орієнтування на місцевості;

тактичні дії в темну пору доби;

моніторинг загроз із неба;

відбиття атак умовного противника (групи імітації з досвідчених інструкторів).

Значення на війні: максимальне наближення до реального бою вчить рекрутів долати фізичне та психологічне виснаження, а також контролювати страх і діяти холоднокровно.