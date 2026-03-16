Шлях від рекрута до воїна: скільки сьогодні триває БЗВП і з чого складається програма

Нинішня програма БЗВП - не про вивчення статутів, а про реальну готовність до всіх викликів на полі бою. Рекрутів не тільки забезпечують всім необхідним, але й платять зарплату.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України (МОУ).
Головне:
Громадянам розповіли, що з липня 2025 року в усіх навчальних центрах Збройних сил України діє оновлена - шоста редакція - програми базової загальновійськової підготовки (БЗВП).
Уточнюється, що нею було збільшено тривалість курсу до 51 дня (додатковий час виділено спеціально на посилення підготовки з протидії ворожим дронам).
Таке рішення продиктоване реаліями інтенсивних бойових дій, адже сучасна війна вимагає від кожного військовослужбовця:
У Міноборони повідомили, що з 51 дня БЗВП:
Зазначається також, що використання мобільних телефонів дозволене лише у визначений командирами час - задля безпеки.
По закінченні 51-денного курсу військовослужбовець:
Після цього воїн направляється:
"Одразу після БЗВП рекрут не потрапляє на передову. По прибутті в підрозділ на нього чекають 14 днів адаптації", - додали в МОУ.
Йдеться про час для бойового злагодження - знайомства з побратимами, командирами та специфікою зброї конкретної бригади.
"Лише після такого покрокового "притирання" військовослужбовець залучається до виконання бойових завдань", - зауважили в міністерстві.
У МОУ розповіли, що держава повністю забезпечує рекрутів необхідним екіпіруванням - від форми до засобів індивідуального захисту:
Крім того, з першого дня підготовки військовослужбовцю нараховується повноцінне грошове забезпечення - від 20 130 гривень.
Згідно з інформацією МОУ, головна мета БЗВП - не просто дати теоретичну базу, а сформувати навички виживання та ефективної бойової роботи у стресових умовах.
Саме тому із загальних 402 навчальних годин 367 - відведено виключно на практичні заняття під керівництвом інструкторів.
"Під час навчання інструктори використовують багато імітаційних та мультимедійних засобів аби змоделювати наближені до реальності бойові умови та зрештою збільшити шанси військовослужбовця на виживання та перемогу в бою", - повідомили українцям.
На цей блок практичної підготовки відведено 137 годин (і понад 940 бойових набоїв).
В його межах вивчають:
Нововведення 6-ї редакції програми БЗВП - практичні вправи зі стрільби з помпових рушниць.
Значення на війні: оскільки ворог почав використовувати дрони на оптоволокні (проти яких безсилий РЕБ), вміння фізично збити FPV-дрон зі стрілецької зброї або вчасно сховатися - це навичка, яка буквально рятує життя.
У межах цього блоку вивчають:
Значення на війні: сучасний боєць може перебувати на позиції тривалий час, тому вміння "злитися з рельєфом", правильно перекрити бліндаж та зберегти своє здоров'я в екстремальних умовах - критично важливе.
У межах цього блоку вивчають:
При цьому навчання проходить в умовах максимального психологічного навантаження. Зокрема з елементами "психологічної смуги перешкод" (імітацією вибухів та криків).
Значення на війні: це вчить рекрутів долати шок, контролювати страх і діяти холоднокровно та злагоджено у хаосі реального бою.
У межах цього блоку вивчають:
Значення на війні: вміння швидко та правильно накласти турнікет собі чи побратиму у "червоній зоні" (до моменту евакуації) - критична необхідність для виживання.
У межах цього блоку відбуваються:
Значення на війні: максимальне наближення до реального бою вчить рекрутів долати фізичне та психологічне виснаження, а також контролювати страх і діяти холоднокровно.
