В Збройних силах змінюють вимоги до базової підготовки: Сирський розповів деталі
В Збройних силах буде змінено вимоги до проведення базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Також буде посилюватися Школа інструкторів Сухопутних військ, упор у підготовці робитиметься на якість, а не на кількість.
Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
За його словами, протягом 2025 року кількість інструкторів в навчальних центрах зросла на 13%. БЗВП розгорнули на фондах бойових бригад, тривалість та програму призвели у відповідність до вимог сучасної війни. Але є й проблеми.
"Потенціал підготовки в навчальних центрах використовується не повною мірою, а якість базової підготовки в багатьох бригадах потребує підвищення. Маємо навчати й залучати більше грамотних, справді фахових інструкторів із практичним досвідом бойових дій", - зазначив Сирський.
Оскільки в ЗСУ є позиція, що потрібно зосередитись передусім на якості підготовки, за підсумками щомісячної робочої наради з питань підготовки було поставлено завдання проводити БЗВП у тилових смугах бригад виключно в обсягах, які потрібні для якісного навчання, та робити це з дотриманням безпеки.
"З цього питання Генеральним штабом Збройних Сил України буде проведено додаткову перевірку", - пообіцяв головком.
Також еталонним зразком організації БЗВП визнали підготовку, яку проводить 28-а окрема механізована бригада. За словами Сирського, бригада має "високі стандарти, багатофункціональний полігон, сучасні методи вишколу та розвинену навчальну матеріально-технічну базу".
Ще одне питання - це Школа інструкторів у Сухопутних військах. Її вже створено, зараз вона набуває більше спроможностей для роботи, але як і для навчальних центрів, проблемою залишається переведення досвідчених фахівців на інструкторські посади.
"Відповідні рішення будуть знайдені. Також опрацьовуємо питання додаткового фінансового стимулювання інструкторів у бойових бригадах", - резюмував головком.
Поповнення ЗСУ: останні новини
Зазначимо, на початку грудня стало відомо, що в ЗСУ запрацює новий механізм добору новобранців до війська. Він передбачатиме щомісячний розподіл військовослужбовців по бойових бригадах залежно від їхнього розташування на передовій.
За словами президента України Володимира Зеленського, всі бойові бригади ЗСУ кожного місяця гарантовано отримуватимуть поповнення. Лідер держави пообіцяв це також на початку грудня.
А ще у жовтні навчальні центри ЗСУ почали переносити вглиб країни через постійні російські ракетні теракти. Після низки ударів по навчальних центрах із жертвами та пораненими було прийнято відповідне рішення.