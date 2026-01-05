В Збройних силах змінюють вимоги до базової підготовки: Сирський розповів деталі

В Збройних силах буде змінено вимоги до проведення базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Також буде посилюватися Школа інструкторів Сухопутних військ, упор у підготовці робитиметься на якість, а не на кількість.

Як повідомляє РБК-Україна , про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, протягом 2025 року кількість інструкторів в навчальних центрах зросла на 13%. БЗВП розгорнули на фондах бойових бригад, тривалість та програму призвели у відповідність до вимог сучасної війни. Але є й проблеми.

"Потенціал підготовки в навчальних центрах використовується не повною мірою, а якість базової підготовки в багатьох бригадах потребує підвищення. Маємо навчати й залучати більше грамотних, справді фахових інструкторів із практичним досвідом бойових дій", - зазначив Сирський.

Оскільки в ЗСУ є позиція, що потрібно зосередитись передусім на якості підготовки, за підсумками щомісячної робочої наради з питань підготовки було поставлено завдання проводити БЗВП у тилових смугах бригад виключно в обсягах, які потрібні для якісного навчання, та робити це з дотриманням безпеки.

"З цього питання Генеральним штабом Збройних Сил України буде проведено додаткову перевірку", - пообіцяв головком.

Також еталонним зразком організації БЗВП визнали підготовку, яку проводить 28-а окрема механізована бригада. За словами Сирського, бригада має "високі стандарти, багатофункціональний полігон, сучасні методи вишколу та розвинену навчальну матеріально-технічну базу".

Ще одне питання - це Школа інструкторів у Сухопутних військах. Її вже створено, зараз вона набуває більше спроможностей для роботи, але як і для навчальних центрів, проблемою залишається переведення досвідчених фахівців на інструкторські посади.

"Відповідні рішення будуть знайдені. Також опрацьовуємо питання додаткового фінансового стимулювання інструкторів у бойових бригадах", - резюмував головком.