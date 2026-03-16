Путь от рекрута до воина: сколько сегодня длится БОВП и из чего состоит программа

Нынешняя программа БОВП - не об изучении уставов, а о реальной готовности ко всем вызовам на поле боя. Рекрутов не только обеспечивают всем необходимым, но и платят зарплату.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины (МОУ).
Главное:
Гражданам рассказали, что с июля 2025 года во всех учебных центрах Вооруженных сил Украины действует обновленная - шестая редакция - программы базовой общевойсковой подготовки (БОВП).
Уточняется, что ею была увеличена продолжительность курса до 51 дня (дополнительное время выделено специально на усиление подготовки по противодействию вражеским дронам).
Такое решение продиктовано реалиями интенсивных боевых действий, ведь современная война требует от каждого военнослужащего:
В Минобороны сообщили, что из 51 дня БОВП:
Отмечается также, что использование мобильных телефонов разрешено только в определенное командирами время - для безопасности.
По окончании 51-дневного курса военнослужащий:
После этого воин направляется:
"Сразу после БОВП рекрут не попадает на передовую. По прибытии в подразделение его ждут 14 дней адаптации", - добавили в МОУ.
Речь идет о времени для боевого слаживания - знакомства с побратимами, командирами и спецификой оружия конкретной бригады.
"Только после такой пошаговой "притирки" военнослужащий привлекается к выполнению боевых задач", - отметили в министерстве.
В МОУ рассказали, что государство полностью обеспечивает рекрутов необходимой экипировкой - от формы до средств индивидуальной защиты:
Кроме того, с первого дня подготовки военнослужащему начисляется полноценное денежное обеспечение - от 20 130 гривен.
Согласно информации МОУ, главная цель БОВП - не просто дать теоретическую базу, а сформировать навыки выживания и эффективной боевой работы в стрессовых условиях.
Именно поэтому из общих 402 учебных часов 367 - отведено исключительно на практические занятия под руководством инструкторов.
"Во время обучения инструкторы используют много имитационных и мультимедийных средств, чтобы смоделировать приближенные к реальности боевые условия и в результате увеличить шансы военнослужащего на выживание и победу в бою", - сообщили украинцам.
На этот блок практической подготовки отведено 137 часов (и более 940 боевых патронов).
В его рамках изучают:
Нововведение 6-й редакции программы БОВП - практические упражнения по стрельбе из помповых ружей.
Значение на войне: поскольку враг начал использовать дроны на оптоволокне (против которых бессилен РЭБ), умение физически сбить FPV-дрон из стрелкового оружия или вовремя спрятаться - это навык, который буквально спасает жизни.
В рамках этого блока изучают:
Значение на войне: современный боец может находиться на позиции длительное время, поэтому умение "слиться с рельефом", правильно перекрыть блиндаж и сохранить свое здоровье в экстремальных условиях - критически важно.
В рамках этого блока изучают:
При этом обучение проходит в условиях максимальной психологической нагрузки. В частности с элементами "психологической полосы препятствий" (имитацией взрывов и криков).
Значение на войне: это учит рекрутов преодолевать шок, контролировать страх и действовать хладнокровно и слаженно в хаосе реального боя.
В рамках этого блока изучают:
Значение на войне: умение быстро и правильно наложить турникет себе или побратиму в "красной зоне" (до момента эвакуации) - критическая необходимость для выживания.
В рамках этого блока происходят:
Значение на войне: максимальное приближение к реальному бою учит рекрутов преодолевать физическое и психологическое истощение, а также контролировать страх и действовать хладнокровно.
