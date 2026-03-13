Допомагати армії можна по-різному: які п'ять професій найчастіше обирають добровольці
Система рекрутингу дозволяє українцям самостійно знайти підрозділ та спеціальність, які максимально відповідають їхнім навичкам. При цьому деякі професії в Силах оборони добровольці обирають частіше за інші.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України (МОУ).
Що є фундаментом для ефективної служби
Громадянам нагадали, що одна з ключових переваг приєднання до Сил оборони України через систему рекрутингу - можливість для кандидата самостійно обрати:
- і конкретний підрозділ;
- і військову спеціальність (яка максимально відповідає його запитам).
"Завдяки цьому фахівець приходить на посаду, де його знання та вміння з цивільного життя вже є фундаментом для ефективної служби", - наголосили в Міноборони.
Топ-5 професій, які обирають добровольці
Детальну інформацію про службу в Силах оборони України можна знайти онлайн - на відповідному порталі army.gov.ua.
Тим часом у МОУ розповіли, які п'ять спеціальностей серед вакансій в Силах оборони найчастіше вибирали добровольці впродовж січня та лютого 2026 року.
БпЛА
Згідно з даними 1-го Центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, кожен третій кандидат (близько 33%) обрав фах оператора або пілота БпЛА.
Українцям нагадали, що ці посади передбачають керування безпілотниками для:
- розвідки;
- спостереження;
- коригування вогню;
- безпосередньо нанесення вогневого ураження.
"Підрозділи віддають перевагу кандидатам 18-45 років, які мають базові технічні навички, можуть зберігати уважність та концентрацію протягом тривалого часу", - уточнили в МОУ.
Система рекрутингу допомагає українцям знаходити підходящі посади для служби (інфографіка: mod.gov.ua)
Водії
Друге місце за популярністю посідають водії (близько 18%).
Добровольці, які обирають цей фах, можуть займатися:
- перевезенням особового складу, техніки або боєприпасів;
- евакуацією поранених.
На посади водія, водія-санітара та водія-механіка шукають кандидатів 18-50 років із посвідченням водія (категорії B, C, D або CE), базовим знанням техніки та фізичною витривалістю.
РЕБ, РЕР
Замикають трійку лідерів, за інформацією МОУ, оператори технічних систем (РЕБ, РЕР та зв'язок) - 13%.
"Попит на фахівців, здатних протидіяти ворожим засобам радіоелектронної боротьби, залишається стабільно високим", - зауважили у відомстві.
Уточнюється, що до кандидатів на ці посади висувають такі вимоги:
- вік 18-45 років;
- технічне мислення;
- базові навички роботи з електронікою;
- готовність до навчання.
Командири підрозділів
Готовність брати на себе відповідальність - як командири відділень та взводів - виявили близько 7% рекрутів.
На такі посади шукають зазвичай добровольців віком 21-45 років:
- з лідерськими якостями;
- з хорошою фізичною підготовкою.
"Віддають перевагу тим, хто має військовий досвід", - зауважили в МОУ.
Майстри та технічні спеціалісти
Насамкінець ще приблизно 6% кандидатів обрали спеціальність майстра чи інші технічні спеціальності, які забезпечують життєдіяльність війська.
Вони займатимуться ремонтом й обслуговуванням техніки, обладнання та озброєння.
На ці спеціальності беруть переважно добровольців:
- віком 18-50 років;
- з технічною освітою або відповідним досвідом;
- уважних та відповідальних.
