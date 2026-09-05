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"Путь от учебы до работы": сколько студентов поступили в колледжи и какие профессии в тренде

09:42 05.09.2026 Сб
3 мин
В этом году на получение профобразования в Украине подали почти 97,5 тыс. заявлений
aimg Ирина Костенко
"Путь от учебы до работы": сколько студентов поступили в колледжи и какие профессии в тренде Некоторые специальности - особенно популярны среди студентов колледжей (фото иллюстративное: Getty Images)
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Профессиональное образование дает реальный шанс получить первую работу по выбранной специальности. Кроме того, немало студентов могут учиться бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.

Сколько поступающих начнут получать профобразование

Украинцам рассказали, что в этом году получение профессионального образования начинают 74 112 поступающих.

Отмечается, что большинство из них - 72 524 - будут учиться бесплатно:

  • либо по государственному заказу;
  • либо по региональному заказу.

&quot;Путь от учебы до работы&quot;: сколько студентов поступили в колледжи и какие профессии в трендеПолучение профобразования начнут более 74 тыс. поступающих (инфографика: mon.gov.ua)

Сколько заведений профобразования работают в Украине

В целом, по состоянию на сентябрь 2026 года, в Украине работают 513 учреждений профессионального образования.

Они готовят специалистов для ключевых отраслей экономики:

  • промышленности;
  • энергетики;
  • строительства;
  • транспорта;
  • общественного питания и других.
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Какие профессии абитуриенты выбирали чаще всего

Согласно данным МОН, в общей сложности абитуриенты подали 97 431 заявление на поступление.

Больше всего - на программы подготовки по таким профессиональным квалификациям:

  • повар, кондитер - 9 350 заявлений;
  • тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, водитель автотранспортных средств - 2 643 заявления;
  • парикмахер (парикмахер-модельер), маникюрщик - 2 551 заявление;
  • слесарь по ремонту колесных транспортных средств, водитель автотранспортных средств - 2 508 заявлений;
  • повар - 2 133 заявления.

Кто имеет право получать профессиональное образование

Получать профессиональное образование в Украине могут:

  • как выпускники школ;
  • так и взрослые (которые хотят овладеть новой профессией или повысить квалификацию).

Для отдельных категорий граждан доступно также бесплатное обучение по ваучеру стоимостью около 33 тысяч гривен.

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Скольких поступающих засчитали после 9 класса

Украинцам сообщили, что почти 69% поступающих - были зачислены после 9 класса.

Уточняется, что это - более 51 тысячи студентов.

"Профессиональное образование может дать студентам понятный путь от обучения до первой работы", - напомнил заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний.

С чего должно начинаться качественное профобразование

Сегодня, по словам чиновника, важно, чтобы этот путь начинался:

  • с современного оборудования;
  • с практических навыков;
  • с обучения, которое отвечает реальным потребностям работодателей.

"Именно поэтому мы обновляем мастерские, меняем содержание образования и усиливаем сотрудничество колледжей с бизнесом", - сообщил замминистра образования и науки.

Как выбрать профессиональный колледж и направление обучения

Выбрать наиболее подходящее учебное заведение потенциальным студентам поможет соответствующая платформа.

&quot;Путь от учебы до работы&quot;: сколько студентов поступили в колледжи и какие профессии в трендеПлатформа "Професійний Коледж" (скриншот: college.in.ua)

Там собрана подробная информация и ответы на наиболее распространенные вопросы о возможности овладеть актуальными профессиями в профессиональных колледжах Украины.

Объясняется также, как можно начать обучение - что нужно для поступления и школьникам, и взрослым.

Напомним, в прошлом году Верховная Рада приняла закон о профессиональном образовании в Украине, который несет "фундаментальные изменения в профтехобразовании".

Позже мы сообщали, какие профессии самые популярные в профтехах и колледжах Украины.

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