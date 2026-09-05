"Путь от учебы до работы": сколько студентов поступили в колледжи и какие профессии в тренде
Профессиональное образование дает реальный шанс получить первую работу по выбранной специальности. Кроме того, немало студентов могут учиться бесплатно.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.
Сколько поступающих начнут получать профобразование
Украинцам рассказали, что в этом году получение профессионального образования начинают 74 112 поступающих.
Отмечается, что большинство из них - 72 524 - будут учиться бесплатно:
- либо по государственному заказу;
- либо по региональному заказу.
Получение профобразования начнут более 74 тыс. поступающих (инфографика: mon.gov.ua)
Сколько заведений профобразования работают в Украине
В целом, по состоянию на сентябрь 2026 года, в Украине работают 513 учреждений профессионального образования.
Они готовят специалистов для ключевых отраслей экономики:
- промышленности;
- энергетики;
- строительства;
- транспорта;
- общественного питания и других.
Какие профессии абитуриенты выбирали чаще всего
Согласно данным МОН, в общей сложности абитуриенты подали 97 431 заявление на поступление.
Больше всего - на программы подготовки по таким профессиональным квалификациям:
- повар, кондитер - 9 350 заявлений;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, водитель автотранспортных средств - 2 643 заявления;
- парикмахер (парикмахер-модельер), маникюрщик - 2 551 заявление;
- слесарь по ремонту колесных транспортных средств, водитель автотранспортных средств - 2 508 заявлений;
- повар - 2 133 заявления.
Кто имеет право получать профессиональное образование
Получать профессиональное образование в Украине могут:
- как выпускники школ;
- так и взрослые (которые хотят овладеть новой профессией или повысить квалификацию).
Для отдельных категорий граждан доступно также бесплатное обучение по ваучеру стоимостью около 33 тысяч гривен.
Скольких поступающих засчитали после 9 класса
Украинцам сообщили, что почти 69% поступающих - были зачислены после 9 класса.
Уточняется, что это - более 51 тысячи студентов.
"Профессиональное образование может дать студентам понятный путь от обучения до первой работы", - напомнил заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний.
С чего должно начинаться качественное профобразование
Сегодня, по словам чиновника, важно, чтобы этот путь начинался:
- с современного оборудования;
- с практических навыков;
- с обучения, которое отвечает реальным потребностям работодателей.
"Именно поэтому мы обновляем мастерские, меняем содержание образования и усиливаем сотрудничество колледжей с бизнесом", - сообщил замминистра образования и науки.
Как выбрать профессиональный колледж и направление обучения
Выбрать наиболее подходящее учебное заведение потенциальным студентам поможет соответствующая платформа.
Платформа "Професійний Коледж" (скриншот: college.in.ua)
Там собрана подробная информация и ответы на наиболее распространенные вопросы о возможности овладеть актуальными профессиями в профессиональных колледжах Украины.
Объясняется также, как можно начать обучение - что нужно для поступления и школьникам, и взрослым.
Напомним, в прошлом году Верховная Рада приняла закон о профессиональном образовании в Украине, который несет "фундаментальные изменения в профтехобразовании".
Позже мы сообщали, какие профессии самые популярные в профтехах и колледжах Украины.
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