Школярі отримають власну валюту в "Мрії": з якого числа та як саме зможуть "заробляти"

З 1 жовтня 2025 року в застосунку "Мрія" запустять бета-тестування внутрішньої валюти для декого з українських школярів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію першого віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у TikTok.

Як українські школярі зможуть "заробляти" у додатку

"Ми мало комунікуємо про "Мрію", але насправді це - найкрутіший у світі освітній проект. Для державних, приватних шкіл - не важливо", - розповів посадовець.

Він пояснив, що внутрішню валюту в додатку школярі зможуть "заробити" знаннями:

дітям будуть приходити задачі (по різних предметах, по конкретному предмету, про те, що вони повинні знати);

школярі будуть на них відповідати;

їхні відповіді оброблятимуться через AI (штучний інтелект);

за них будуть нараховуватись відповідні бали ("вогники");

зароблені бали будуть зараховуватись у віртуальну валюту - "мрійки".

"Заробляти" можна буде також і покращенням попередніх своїх результатів.

"За те, що ви, наприклад, покращили з англійської - з 9 балів - на наступний урок - 10 балів заробили", - уточнив Федоров.

Він зауважив, що система генеруватиме дітям задачі.

"Ви їх робите. Отримуєте віртуальну валюту - "мрійки". А потім можете в мережах різних - кінотеатрах або магазинах - обміняти їх на конкретні продукти або послуги", - повідомив міністр.

Він додав, що команда вже презентувала йому механіку - як працюватиме такий механізм.

"Ми його запустимо з 1 жовтня. Буде в бета-тесті 10-15 тисяч дітей. А з 1 січня, або у першому кварталі, запустимо на всі школи, які доєднаються до "Мрії", - поділився Федоров.

Згідно з його інформацією, з 1 вересня в "Мрії" вже буде приблизно 2 тисячі шкіл.

"Що важливо? Наша ціль - не просто запустити "щось для фану". А залучити дітей до процесу навчання. Зробити так, щоб вони більше дізнавалися", - наголосив урядовець.

Насамкінець він нагадав, що це - "тільки одна послуга".

"Там є багато-багато чого корисного взагалі, в "Мрії". Це ми з вами торкнулись тільки однієї теми. І ось ця гейміфікація - покращить рівень залученості дітей до системи освіти", - підсумував міністр.