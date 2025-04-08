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"Мрія" розширюється: застосунок запрацює в дитсадках та університетах України

Вівторок 08 квітня 2025 20:04
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"Мрія" розширюється: застосунок запрацює в дитсадках та університетах України Ілюстративне фото: застосунок "Мрія" буде доступний для дитсадків (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Освітня платформа "Мрія" буде доступна не лише для українських шкіл. Такий застосунок запрацює в дитсадках та університетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на EdTech-івенті "Мрія - Постосвіта".

"Мрія" в дитячих садках

Як зазначив президент, "Мрія" з цього року масштабується на всю Україну і розширюється. Зокрема, розпочинається пілотний проєкт про запуск застосунку для дошкільної освіти.

Зеленський зазначив, що зараз вихователі в дитсадках витрачають близько 10 годин щотижня на рутину, яка не має стосунку до навчання дітей. Майже 90% адміністрацій готують звіти вручну, а батьки не мають можливості дізнаватися, що вчить дитина.

"Мрія" для дошкільної освіти все змінить... Вихователі отримують готові матеріали та автоматизоване планування адміністрації, аналітку та облік без паперів, а батьки отримують повну прозорість часу дитини в садочку та відчуття спокою за своїх дітей. У 2025 році старт пілотування, а наступного року буде масштабування "Мрії" на всі охочі дитсадки", - пояснив президент.

Позашкільні активності

Зеленський пообіцяв, що в "Мрію" також додадуть позашкільні гуртки, спортзали, басейни, музеї, бібліотеки.

"Усе це буде прямо в "Мрії" з можливістю записатися і додати конкретну активність у план для дітей", - додав він.

Вища освіта

Також, за словами глави держави, "Мрію" розширять на професійно-технічну та вищу освіту, щоб застосунок був доступним для всієї української системи освіти.

Президент наголосив, що така ініціатива запланована на наступний рік.

Що додадуть у "Мрію"

Своєю чергою, віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про інновації в "Мрії", які вже впроваджено та які планується додати з часом:

  • результати навчання, за допомогою яких батьки можуть відстежувати, як розвивається дитина з усіх предметів;
  • генерація "Мрія.ID" - документа, який використовуватиметься в різних життєвих ситуаціях;
  • перегляд плану на день;
  • домашні завдання;
  • бібліотека контенту;
  • робота з навчальними планами для вчителів;
  • бонусна система для дітей, які не пропускають уроки та отримують хороші оцінки.

До слова, через різке похолодання в Україні частина шкіл перейшла на дистанційне навчання.

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