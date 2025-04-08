ua en ru
Вт, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Застосунок "Мрія" допоможе школярам боротися з булінгом, - Зеленський

Київ, Вівторок 08 квітня 2025 21:17
UA EN RU
Застосунок "Мрія" допоможе школярам боротися з булінгом, - Зеленський Ілюстративне фото: в Україні школярі зможуть повідомити про булінг через застосунок (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні для школярів хочуть спростити можливість повідомляти про булінг. Таку функцію додадуть в освітній застосунок "Мрія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на EdTech-івенті "Мрія - Постосвіта".

За словами президента, у "Мрію" планують додати додаткові функції для дітей. І безпека - ключовий пріоритет.

"Буде така функція, коли, наприклад, батьки зможуть бачити, що діти спускаються в укриття під час повітряної тривоги. Це дуже важливо, це один з методів будувати довіру батьків до школи, до всієї системи навчання", - уточнив Зеленський.

Також він додав, що в Україні планують вибудувати довіру з дітьми на тлі того, що в школах є різні прояви булінгу. Тому у школярів має бути реальний інструмент, щоб повідомити про такий булінг.

Зеленський зазначив, що дитина не завжди може розповісти про те, що відбувається, своєму вчителю, батькам і, тим більше, адміністрації школи. І в самих школах не завжди своєчасно реагують на булінг.

"Тому серед функціоналу "Мрії" обов'язково має бути можливість для самих дітей повідомити, що вони бачать або що з ними відбувається. Сказати, що підтримка потрібна, має бути максимально просто. І, якщо потрібна, конфіденційно. Головне, щоб була довіра і реальний захист для кожної дитини", - додав він.

Застосунок "Мрія"

Нагадаємо, ще минулого року в Україні почали тестувати застосунок "Мрія" для шкіл. Там діти могли побачити свої оцінки, домашні завдання і не тільки.

Уже починаючи відсьогодні заявки на впровадження "Мрії" можуть подати всі школи в Україні. Також планується, що "Мрія" запрацює для університетів і дитсадків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Школа Освіта в Україні
NEWS
Зеленський розкрив деталі про китайців, яких ЗСУ захопили у полон у Донецькій області
Зеленський розкрив деталі про китайців, яких ЗСУ захопили у полон у Донецькій області
DAILY
Трамп штовхає світ у кризу? Чому страх торгової війни обвалює фондові ринки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Трамп штовхає світ у кризу? Чому страх торгової війни обвалює фондові ринки