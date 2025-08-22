Школьники получат собственную валюту в "Мрии": с какого числа и как именно смогут "зарабатывать"

С 1 октября 2025 года в приложении "Мрия" запустят бета-тестирование внутренней валюты для некоторых украинских школьников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в TikTok.

Как украинские школьники смогут "зарабатывать" в приложении

"Мы мало коммуницируем о "Мрии", но на самом деле это - самый крутой в мире образовательный проект. Для государственных, частных школ - не важно", - рассказал чиновник.

Он объяснил, что внутреннюю валюту в приложении школьники смогут "заработать" знаниями:

детям будут приходить задачи (по разным предметам, по конкретному предмету, о том, что они должны знать);

школьники будут на них отвечать;

их ответы будут обрабатываться через AI (искусственный интеллект);

за них будут начисляться соответствующие баллы ("огоньки");

заработанные баллы будут зачисляться в виртуальную валюту - "мрийки".

"Зарабатывать" можно будет также и улучшением предыдущих своих результатов.

"За то, что вы, например, улучшили по английскому - с 9 баллов - на следующий урок - 10 баллов заработали", - уточнил Федоров.

Он отметил, что система будет генерировать детям задачи.

"Вы их делаете. Получаете виртуальную валюту - "мрийки". А потом можете в сетях разных - кинотеатрах или магазинах - обменять их на конкретные продукты или услуги", - сообщил министр.

Он добавил, что команда уже презентовала ему механику - как будет работать такой механизм.

"Мы его запустим с 1 октября. Будет в бета-тесте 10-15 тысяч детей. А с 1 января, или в первом квартале, запустим на все школы, которые присоединятся к "Мрии", - поделился Федоров.

Согласно его информации, с 1 сентября в "Мрии" уже будет примерно 2 тысячи школ.

"Что важно? Наша цель - не просто запустить "что-то для фана". А вовлечь детей в процесс обучения. Сделать так, чтобы они больше узнавали", - подчеркнул чиновник.

В завершение он напомнил, что это - "только одна услуга".

"Там есть много-много чего полезного вообще, в "Мрии". Это мы с вами коснулись только одной темы. И вот эта геймификация - улучшит уровень вовлеченности детей в систему образования", - подытожил министр.