Школьники получат собственную валюту в "Мрии": с какого числа и как именно смогут "зарабатывать"

Пятница 22 августа 2025 12:34
Школьники получат собственную валюту в "Мрии": с какого числа и как именно смогут "зарабатывать" В приложении "Мрия" появится внутренняя валюта для украинских школьников (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С 1 октября 2025 года в приложении "Мрия" запустят бета-тестирование внутренней валюты для некоторых украинских школьников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в TikTok.

Как украинские школьники смогут "зарабатывать" в приложении

"Мы мало коммуницируем о "Мрии", но на самом деле это - самый крутой в мире образовательный проект. Для государственных, частных школ - не важно", - рассказал чиновник.

Он объяснил, что внутреннюю валюту в приложении школьники смогут "заработать" знаниями:

  • детям будут приходить задачи (по разным предметам, по конкретному предмету, о том, что они должны знать);
  • школьники будут на них отвечать;
  • их ответы будут обрабатываться через AI (искусственный интеллект);
  • за них будут начисляться соответствующие баллы ("огоньки");
  • заработанные баллы будут зачисляться в виртуальную валюту - "мрийки".

"Зарабатывать" можно будет также и улучшением предыдущих своих результатов.

"За то, что вы, например, улучшили по английскому - с 9 баллов - на следующий урок - 10 баллов заработали", - уточнил Федоров.

Он отметил, что система будет генерировать детям задачи.

"Вы их делаете. Получаете виртуальную валюту - "мрийки". А потом можете в сетях разных - кинотеатрах или магазинах - обменять их на конкретные продукты или услуги", - сообщил министр.

Он добавил, что команда уже презентовала ему механику - как будет работать такой механизм.

"Мы его запустим с 1 октября. Будет в бета-тесте 10-15 тысяч детей. А с 1 января, или в первом квартале, запустим на все школы, которые присоединятся к "Мрии", - поделился Федоров.

Согласно его информации, с 1 сентября в "Мрии" уже будет примерно 2 тысячи школ.

"Что важно? Наша цель - не просто запустить "что-то для фана". А вовлечь детей в процесс обучения. Сделать так, чтобы они больше узнавали", - подчеркнул чиновник.

В завершение он напомнил, что это - "только одна услуга".

"Там есть много-много чего полезного вообще, в "Мрии". Это мы с вами коснулись только одной темы. И вот эта геймификация - улучшит уровень вовлеченности детей в систему образования", - подытожил министр.

@michael.fedorov Внутренняя валюта в школах уже осенью. #школа #обучение #родители оригинальный звук - Михаил Федоров

Напомним, бета-тестирование приложения "Мрия" украинские школьники и их родители начали проводить в июне 2024 года.

8 ноября того же года Кабинет министров Украины одобрил новый порядок наполнения контентом мобильного образовательного приложения "Мрия", предназначенного для учеников средних школ.

В апреле 2025 года президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как "Мрия" поможет школьникам бороться с буллингом.

Сообщалось также, что "Мрия" планирует расширяться - на детские сады и университеты Украины.

