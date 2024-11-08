Додаток "Мрія" стане основою цифрової освіти: чим він буде корисним для учнів

Сьогодні, 8 листопада, Кабінет міністрів України схвалив новий порядок наповнення контентом мобільного освітнього додатку "Мрія", призначеного для учнів середніх шкіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Додаток має стати основним цифровим інструментом-помічником для школярів, надаючи можливості не лише для навчання, а також і до заохочення навчатися за допомогою бонусів і призів.

Відомо, що новий порядок регулює питання наповнення додатка корисним для учнів контентом.

Також повідомляється, що Кабмін врегулював використання об’єктів інтелектуальної власності та відбору партнерів. Своєю чергою це дозволить компаніям долучатися до програми, надаючи учасникам бонуси чи призи через унікальний загальнодержавний ідентифікатор учасника освітнього процесу "Мрія-ID".

Крім цього, було затверджено зображення торгівельної марки "Мрія" і врегульовано її використання в застосунку.

Що відомо про додаток "Мрія"

Додаток "Мрія" був запущений у бета-версії ще у червні 2024 року.

Під час цього навчального року планується його повне впровадження в освітньому процесі середніх шкіл.

Перші 40 шкіл з областей України, зокрема Київської та Одеської, вже запровадили використання застосунку у свій навчальний процес.

Відомо, що загальна кількість користувачів перевищила 100 000.