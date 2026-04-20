Школяр поранив друга з пістолета на Чернігівщині, - Нацполіція

У Ніжині поліціянти отримали повідомлення про поранення 12-річного школяра у ногу. З'ясувалось, що його друг випадково вистрілив з травматичного пістолета, який знайшов на вулиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Нацполіції в Чернігівській області.
Слідчо-оперативній групі та ювенальним поліціянтам 11-річний школяр розповів, що знайшовши травматичний пістолет нікому про це не сказав і сховав вдома. Коли до нього в гості прийшов друг, то хлопець хотів похизуватись знахідкою.
Під час огляду дітьми пістолета пролунав постріл - 12-річний хлопчик отримав поранення ноги. Життю пораненого нічого не загрожує і лікарі вже попіклувались про його здоров'я доставивши потерпілого до медзакладу.
Наразі поліціянти встановлюють всі обставини події та вирішують, як кваліфікувати цю справу. Пістолет вилучено та направлено на експертизу.
Після теракту у Києві, Зеленський заявив, що правила застосування поліцією зброї мають бути переглянуті.
"Мають бути переглянуті в поліції всі протоколи реагування, правила підготовки, правила застосування зброї для захисту людей, щоб подібного більше не було. Має бути безпека для всіх", - наголосив президент України.
Тим часом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив про необхідність перегляду підходів до цивільної зброї.
"Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист", - підкреслив Клименко.
У Чернігові біля готелю "Градецький" стався інцидент зі зброєю. Парочка містян на підпитку влаштувала стрілянину зі стартового пістолета і їх затримали через декілька хвилин.