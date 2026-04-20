ua en ru
Пн, 20 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Правила застосування поліцією зброї мають бути переглянуті, - Зеленський

21:10 20.04.2026 Пн
2 хв
Президент зробив різку заяву після ганебної втечі патрульних від стрілка у Києві
aimg Валерій Ульяненко
Правила застосування поліцією зброї мають бути переглянуті, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Правила застосовування поліцейськими зброї для захисту людей мають бути переглянуті, як і протоколи реагування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Генпрокурор показав відео з бодікамер поліцейських-втікачів під час стрілянини Києві

"Мають бути переглянуті в поліції всі протоколи реагування, правила підготовки, правила застосування зброї для захисту людей, щоб подібного більше не було. Має бути безпека для всіх", - наголосив він після інциденту з поліцейськими під час теракту у Києві.

Глава держави додав, що сьогодні генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що зібрано достатньо доказів і двом патрульним, які не захистили людей у столиці, повідомили про підозру.

"Патрульні повинні були зробити все, щоб зупинити вбивцю, але втекли. Повинна бути відповідальність, враховуючи, що наступні процесуальні кроки щодо них не будуть затягуватися", - наголосив Зеленський.

Скандал з поліцейськими

Нагадаємо, вранці неділі, 19 квітня, у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як двоє патрульних, які прибули на місце стрілянини у Києві, втікають після почутих пострілів.

Відразу ж після цього голова МВС Ігор Клименко доручив провести розслідування дій правоохоронців, а генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про порушення кримінальної справи.

Сьогодні, 20 квітня, двом київським патрульним повідомили про підозру після стрілянини 18 квітня. Їхня бездіяльність дозволила озброєному нападнику продовжити стріляти в людей.

Зазначимо, після скандалу з патрульними поліцейськими генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції України.

Всі подробиці трагедії у Голосіївському районі Києва, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
