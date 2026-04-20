Школьник ранил друга из пистолета на Черниговщине, - Нацполиция

Следственно-оперативной группе и ювенальным полицейским 11-летний школьник рассказал, что найдя травматический пистолет никому об этом не сказал и спрятал дома. Когда к нему в гости пришел друг, то парень хотел похвастаться находкой.

Во время осмотра детьми пистолета раздался выстрел - 12-летний мальчик получил ранение ноги. Жизни раненого ничего не угрожает и врачи уже позаботились о его здоровье доставив пострадавшего в медучреждение.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и решают, как квалифицировать это дело. Пистолет изъят и направлен на экспертизу.