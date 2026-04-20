RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Школьник ранил друга из пистолета на Черниговщине, - Нацполиция

23:34 20.04.2026 Пн
2 мин
Выстрел был случайным и полиция решает, как квалифицировать дело
aimg Филипп Бойко
Фото: сотрудник Нацполиции Украины (Нацполиция)

В Нежине полицейские получили сообщение о ранении 12-летнего школьника в ногу. Выяснилось, что его друг случайно выстрелил из травматического пистолета, который нашел на улице.

Следственно-оперативной группе и ювенальным полицейским 11-летний школьник рассказал, что найдя травматический пистолет никому об этом не сказал и спрятал дома. Когда к нему в гости пришел друг, то парень хотел похвастаться находкой.

Во время осмотра детьми пистолета раздался выстрел - 12-летний мальчик получил ранение ноги. Жизни раненого ничего не угрожает и врачи уже позаботились о его здоровье доставив пострадавшего в медучреждение.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и решают, как квалифицировать это дело. Пистолет изъят и направлен на экспертизу.

Что известно об обороте и применении оружия в Украине

После теракта в Киеве, Зеленский заявил, что правила применения полицией оружия должны быть пересмотрены.

"Должны быть пересмотрены в полиции все протоколы реагирования, правила подготовки, правила применения оружия для защиты людей, чтобы подобного больше не было. Должна быть безопасность для всех", - подчеркнул президент Украины.

Между тем министр внутренних дел Игорь Клименко заявил о необходимости пересмотра подходов к гражданскому оружию.

"Считаю, что люди должны получить право на вооруженную самозащиту", - подчеркнул Клименко.

В Чернигове возле гостиницы "Градецкий" произошел инцидент с оружием. Парочка выпивших горожан устроила стрельбу из стартового пистолета и их задержали через несколько минут.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме: