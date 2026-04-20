Зросла кількість жертв стрілянини у Києві
У київській лікарні помер чоловік, поранений під час масової стрілянини в Голосіївському районі. Загальна кількість жертв зросла до семи.
Як пише РБК-Україна, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
За словами мера, постраждалий перебував у вкрай важкому стані - лікарі боролися за його життя, але врятувати не змогли.
"Наразі в лікарнях столиці перебувають 7 із поранених у Голосіївському районі. Із них - одна дитина. З дорослих четверо постраждалих перебувають в реанімації. Двоє - у відділенні політравми", - додав Кличко.
Очільник Києва додав, що медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.
Теракт у Києві
Увечері 18 квітня в Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви Дмитро Васильченков підпалив власну квартиру на вулиці Деміївській, після чого вийшов на вулицю із карабіном і почав хаотично розстрілювати перехожих.
Зловмисник дійшов до супермаркету "Велмарт" і забарикадувався всередині. Спецпідрозділ КОРД 40 хвилин вів переговори, однак стрілок не реагував і не висував жодних вимог.
Після того як він застрелив одного із заручників, розпочався штурм - стрілка ліквідували.
Карабін, з якого він стріляв, був зареєстрований законно. За даними джерел РБК-Україна, Васильченков мав погашену судимість, тому міг легально придбати зброю та отримати на неї дозвіл. Мотиви встановлюють.
Постраждала також 4-місячна дитина - вона отруїлася чадним газом у сусідній квартирі.
За фактом події порушили кримінальне провадження за статтею "теракт, що призвів до загибелі людей". СБУ, Нацполіція та прокуратура встановлюють всі обставини.
Як діяли поліцейські
Нагадаємо, вранці 19 квітня у мережі з'явилося відео, на якому двоє патрульних, що прибули на місце події, тікають після почутих пострілів. Голова МВС Ігор Клименко доручив провести розслідування дій правоохоронців, генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про порушення кримінальної справи.
Тим часом начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції України генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку. Це сталося того ж дня - 19 квітня.
