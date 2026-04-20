Зросла кількість жертв стрілянини у Києві

У київській лікарні помер чоловік, поранений під час масової стрілянини в Голосіївському районі. Загальна кількість жертв зросла до семи.

Як пише РБК-Україна , про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За словами мера, постраждалий перебував у вкрай важкому стані - лікарі боролися за його життя, але врятувати не змогли.

"Наразі в лікарнях столиці перебувають 7 із поранених у Голосіївському районі. Із них - одна дитина. З дорослих четверо постраждалих перебувають в реанімації. Двоє - у відділенні політравми", - додав Кличко.

Очільник Києва додав, що медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Теракт у Києві

Увечері 18 квітня в Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви Дмитро Васильченков підпалив власну квартиру на вулиці Деміївській, після чого вийшов на вулицю із карабіном і почав хаотично розстрілювати перехожих.

Зловмисник дійшов до супермаркету "Велмарт" і забарикадувався всередині. Спецпідрозділ КОРД 40 хвилин вів переговори, однак стрілок не реагував і не висував жодних вимог.

Після того як він застрелив одного із заручників, розпочався штурм - стрілка ліквідували.

Карабін, з якого він стріляв, був зареєстрований законно. За даними джерел РБК-Україна, Васильченков мав погашену судимість, тому міг легально придбати зброю та отримати на неї дозвіл. Мотиви встановлюють.

Постраждала також 4-місячна дитина - вона отруїлася чадним газом у сусідній квартирі.

За фактом події порушили кримінальне провадження за статтею "теракт, що призвів до загибелі людей". СБУ, Нацполіція та прокуратура встановлюють всі обставини.