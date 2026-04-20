Поліцейські, які втекли від стрілянини в Києві, отримали підозру

Двом співробітникам патрульної поліції Києва повідомили про підозру після стрілянини 18 квітня. За даними слідства, їхня бездіяльність дозволила озброєному нападнику продовжити стріляти в людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис генерального прокурора України Руслана Кравченка у Telegram.

За його словами, рішення ухвалили після наради з прокурорами та аналізу відео з місця події. Патрульний екіпаж прибув на виклик про стрілянину та застав на місці кількох поранених, серед яких були дитина, чоловік і жінка.

Як зазначив генпрокурор, попри наявність табельної зброї та законних підстав для її застосування, правоохоронці не зупинили нападника і залишили місце події. Унаслідок цього озброєний чоловік зміг безперешкодно рухатися вулицею та продовжувати стрілянину по перехожих.

За офіційними даними, у період із 16:35 до 18:00 18 квітня в Києві загинули шестеро людей. Згодом у лікарні помер ще один постраждалий - кількість жертв зросла до семи.

"Зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру двом співробітникам Управління патрульної поліції у місті Києві через їхні дії під час терористичного акту", - зазначив Кравченко.

Дії поліцейських кваліфіковано за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Наразі триває досудове розслідування.

Що передувало

Нагадаємо, 19 квітня у мережі з’явилося відео, на якому видно, як двоє патрульних залишають місце події після звуків пострілів. Після цього міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив провести службове розслідування дій правоохоронців.

Згодом генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про відкриття кримінального провадження.