Школяр поранив друга з пістолета на Чернігівщині, - Нацполіція
У Ніжині поліціянти отримали повідомлення про поранення 12-річного школяра у ногу. З'ясувалось, що його друг випадково вистрілив з травматичного пістолета, який знайшов на вулиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Нацполіції в Чернігівській області.
Слідчо-оперативній групі та ювенальним поліціянтам 11-річний школяр розповів, що знайшовши травматичний пістолет нікому про це не сказав і сховав вдома. Коли до нього в гості прийшов друг, то хлопець хотів похизуватись знахідкою.
Під час огляду дітьми пістолета пролунав постріл - 12-річний хлопчик отримав поранення ноги. Життю пораненого нічого не загрожує і лікарі вже попіклувались про його здоров'я доставивши потерпілого до медзакладу.
Наразі поліціянти встановлюють всі обставини події та вирішують, як кваліфікувати цю справу. Пістолет вилучено та направлено на експертизу.
