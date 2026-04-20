Школяр поранив друга з пістолета на Чернігівщині, - Нацполіція

У Ніжині поліціянти отримали повідомлення про поранення 12-річного школяра у ногу. З'ясувалось, що його друг випадково вистрілив з травматичного пістолета, який знайшов на вулиці.

Слідчо-оперативній групі та ювенальним поліціянтам 11-річний школяр розповів, що знайшовши травматичний пістолет нікому про це не сказав і сховав вдома. Коли до нього в гості прийшов друг, то хлопець хотів похизуватись знахідкою.

Під час огляду дітьми пістолета пролунав постріл - 12-річний хлопчик отримав поранення ноги. Життю пораненого нічого не загрожує і лікарі вже попіклувались про його здоров'я доставивши потерпілого до медзакладу.

Наразі поліціянти встановлюють всі обставини події та вирішують, як кваліфікувати цю справу. Пістолет вилучено та направлено на експертизу.