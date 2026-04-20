Школяр поранив друга з пістолета на Чернігівщині, - Нацполіція

23:34 20.04.2026 Пн
2 хв
Постріл був випадковим і поліція вирішує, як кваліфікувати справу
aimg Пилип Бойко
Фото: співробітник Нацполіції України (Нацполіція)

У Ніжині поліціянти отримали повідомлення про поранення 12-річного школяра у ногу. З'ясувалось, що його друг випадково вистрілив з травматичного пістолета, який знайшов на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Нацполіції в Чернігівській області.

Слідчо-оперативній групі та ювенальним поліціянтам 11-річний школяр розповів, що знайшовши травматичний пістолет нікому про це не сказав і сховав вдома. Коли до нього в гості прийшов друг, то хлопець хотів похизуватись знахідкою.

Під час огляду дітьми пістолета пролунав постріл - 12-річний хлопчик отримав поранення ноги. Життю пораненого нічого не загрожує і лікарі вже попіклувались про його здоров'я доставивши потерпілого до медзакладу.

Наразі поліціянти встановлюють всі обставини події та вирішують, як кваліфікувати цю справу. Пістолет вилучено та направлено на експертизу.

Що відомо про обіг та застосування зброї в Україні

Після теракту у Києві, Зеленський заявив, що правила застосування поліцією зброї мають бути переглянуті.

"Мають бути переглянуті в поліції всі протоколи реагування, правила підготовки, правила застосування зброї для захисту людей, щоб подібного більше не було. Має бути безпека для всіх", - наголосив президент України.

Тим часом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив про необхідність перегляду підходів до цивільної зброї.

"Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист", - підкреслив Клименко.

У Чернігові біля готелю "Градецький" стався інцидент зі зброєю. Парочка містян на підпитку влаштувала стрілянину зі стартового пістолета і їх затримали через декілька хвилин.

Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Кот, кореспондент РБК-Україна