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Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами: як ППО відпрацювала по ворожих цілях

08:27 05.06.2026 Пт
1 хв
Є прильоти, атака досі триває
aimg Тетяна Степанова
Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами: як ППО відпрацювала по ворожих цілях Ілюстративне фото: сили ППО збили 198 дронів (Getty Images)
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У ніч на 5 червня Росія атакувала Україну двома ракетами та 216 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Запорізької обл. та 216 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 198 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Зафіксовано влучання 16 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

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