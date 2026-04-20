Школьник ранил друга из пистолета на Черниговщине, - Нацполиция
В Нежине полицейские получили сообщение о ранении 12-летнего школьника в ногу. Выяснилось, что его друг случайно выстрелил из травматического пистолета, который нашел на улице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Черниговской области.
Следственно-оперативной группе и ювенальным полицейским 11-летний школьник рассказал, что найдя травматический пистолет никому об этом не сказал и спрятал дома. Когда к нему в гости пришел друг, то парень хотел похвастаться находкой.
Во время осмотра детьми пистолета раздался выстрел - 12-летний мальчик получил ранение ноги. Жизни раненого ничего не угрожает и врачи уже позаботились о его здоровье доставив пострадавшего в медучреждение.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и решают, как квалифицировать это дело. Пистолет изъят и направлен на экспертизу.
