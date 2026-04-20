ua en ru
Пн, 20 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Школьник ранил друга из пистолета на Черниговщине, - Нацполиция

23:34 20.04.2026 Пн
2 мин
Выстрел был случайным и полиция решает, как квалифицировать дело
aimg Филипп Бойко
Школьник ранил друга из пистолета на Черниговщине, - Нацполиция Фото: сотрудник Нацполиции Украины (Нацполиция)

В Нежине полицейские получили сообщение о ранении 12-летнего школьника в ногу. Выяснилось, что его друг случайно выстрелил из травматического пистолета, который нашел на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Черниговской области.

Следственно-оперативной группе и ювенальным полицейским 11-летний школьник рассказал, что найдя травматический пистолет никому об этом не сказал и спрятал дома. Когда к нему в гости пришел друг, то парень хотел похвастаться находкой.

Во время осмотра детьми пистолета раздался выстрел - 12-летний мальчик получил ранение ноги. Жизни раненого ничего не угрожает и врачи уже позаботились о его здоровье доставив пострадавшего в медучреждение.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и решают, как квалифицировать это дело. Пистолет изъят и направлен на экспертизу.

Что известно об обороте и применении оружия в Украине

После теракта в Киеве, Зеленский заявил, что правила применения полицией оружия должны быть пересмотрены.

"Должны быть пересмотрены в полиции все протоколы реагирования, правила подготовки, правила применения оружия для защиты людей, чтобы подобного больше не было. Должна быть безопасность для всех", - подчеркнул президент Украины.

Между тем министр внутренних дел Игорь Клименко заявил о необходимости пересмотра подходов к гражданскому оружию.

"Считаю, что люди должны получить право на вооруженную самозащиту", - подчеркнул Клименко.

В Чернигове возле гостиницы "Градецкий" произошел инцидент с оружием. Парочка выпивших горожан устроила стрельбу из стартового пистолета и их задержали через несколько минут.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме
