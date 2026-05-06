UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Шість рекордів за один день: в які міста України травень приніс історичну спеку (карта)

17:30 06.05.2026 Ср
2 хв
В одній з областей стовпчики термометрів перетнули позначку у +30 градусів
aimg Ірина Костенко
Травень приніс українцям практично літнє тепло (фото ілюстративне: Getty Images)

Початок травня в Україні відзначився справжнім теплом, яке вже встигло оновити температурні максимуми. Рекордні показники зафіксували одразу в шести містах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Читайте також: Чи працюють насправді народні прикмети про погоду і "прогноз бабака": що кажуть синоптики

Коли та де саме зафіксували температурні рекорди

Згідно з інформацією спеціалістів УкрГМЦ, низку температурних рекордів в Україні було зафіксовано 5 травня 2026 року.

"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - пояснили українцям.

Виходячи з оприлюдненої карти, рекордні значення температури повітря вдень вівторка спостерігались:

  • у Львові - 27,4°C;
  • у Тернополі - 27,8°C;
  • у Рівному - 27,9°C;
  • у Чернівцях - 28,4°C;
  • у Вінниці - 29,4°C;
  • в Івано-Франківську - 30,2°C.

Температурні рекорди в Україні 5 травня 2026 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Що відбувається з погодою в Україні в цілому

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, у середу (6 травня) та у четвер (7 травня) Україна - "найспекотніша країна Європи".

Хоча незабаром температура повітря у різних областях може знизитись (як вдень, так і вночі).

Вже зараз мешканців і гостей західних областей попереджають про ймовірні дощі та грози.

Місцями можуть бути також відчутні пориви вітру - до штормових значень.

Впродовж тижня дощів із грозами по Україні побільшає.

Найтепліше найближчим часом залишатиметься на сході. Хоча і туди пізніше, найімовірніше, також дістануться травневі опади.

До Києва дощі з грозами дійдуть, найімовірніше, у п'ятницю (8 травня).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як спеціалісти на українських метеостанціях фіксують тривалість сонячного сяйва.

Крім того, ми пояснювали, чому носити сонцезахисні окуляри краще навіть тоді, коли на небі хмари.

Читайте також, яким може бути травень в Україні в цілому.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніЗахідна УкраїнаЕкологіяКліматологМетеорологРекорди