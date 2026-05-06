Шість рекордів за один день: в які міста України травень приніс історичну спеку (карта)

Коли та де саме зафіксували температурні рекорди

Згідно з інформацією спеціалістів УкрГМЦ, низку температурних рекордів в Україні було зафіксовано 5 травня 2026 року.

"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - пояснили українцям.

Виходячи з оприлюдненої карти, рекордні значення температури повітря вдень вівторка спостерігались:

у Львові - 27,4°C;

у Тернополі - 27,8°C;

у Рівному - 27,9°C;

у Чернівцях - 28,4°C;

у Вінниці - 29,4°C;

в Івано-Франківську - 30,2°C.

Температурні рекорди в Україні 5 травня 2026 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Що відбувається з погодою в Україні в цілому

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, у середу (6 травня) та у четвер (7 травня) Україна - "найспекотніша країна Європи".

Хоча незабаром температура повітря у різних областях може знизитись (як вдень, так і вночі).

Вже зараз мешканців і гостей західних областей попереджають про ймовірні дощі та грози.

Місцями можуть бути також відчутні пориви вітру - до штормових значень.

Впродовж тижня дощів із грозами по Україні побільшає.

Найтепліше найближчим часом залишатиметься на сході. Хоча і туди пізніше, найімовірніше, також дістануться травневі опади.

До Києва дощі з грозами дійдуть, найімовірніше, у п'ятницю (8 травня).