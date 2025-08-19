Шість із десяти спеціальностей: хто отримав результати спецсесій ЄФВВ і що робити далі

Хто саме отримав результати додаткових сесій ЄФВВ

Згідно з інформацією УЦОЯО, у понеділок (18 серпня) результати за шкалою 100-200 балів отримали учасники додаткових сесій ЄФВВ для вступу до магістратури, які складали предметні тести:

з управління та адміністрування;

з права та міжнародного права;

з педагогіки та психології;

з інформаційних технологій;

з психології та соціології;

з обліку та фінансів.

Результати яких предметних тестів спецсесії ЄФВВ уже доступні (ілюстрація: testportal.gov.ua)

Як знайти результати й сформувати екзаменаційну картку

Ознайомитись з результатами додаткових сесій ЄФВВ для вступу до магістратури українці можуть в електронних кабінетах учасників вступних випробувань.

Вхід до кабінету вступника (скриншот: zno.testportal.com.ua)

Там же доступна опція формування екзаменаційної картки.

Вона потрібна потенційним магістрам для подальшого вступу до закладів вищої освіти України.

В УЦОЯО зауважили, що учасники ЄФВВ можуть також завантажити картку результатів з кожного блоку цього вступного випробування.

У ній зазначається:

під яким номером певний учасник виконував кожне завдання;

які він дав відповіді;

яку кількість балів набрав за кожне завдання.

Коли будуть результати з інших предметів ЄФВВ

Насамкінець вступникам на навчання для здобуття ступеня магістра повідомили, що до 22 серпня будуть отримані результати учасників ЄФВВ, які складали предметні тести: