Шість із десяти спеціальностей: хто отримав результати спецсесій ЄФВВ і що робити далі

Учасники додаткових сесій Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для вступу до магістратури, які складали предметні тести з певних спеціальностей, вже отримали свої результати.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Згідно з інформацією УЦОЯО, у понеділок (18 серпня) результати за шкалою 100-200 балів отримали учасники додаткових сесій ЄФВВ для вступу до магістратури, які складали предметні тести:
Ознайомитись з результатами додаткових сесій ЄФВВ для вступу до магістратури українці можуть в електронних кабінетах учасників вступних випробувань.
Там же доступна опція формування екзаменаційної картки.
Вона потрібна потенційним магістрам для подальшого вступу до закладів вищої освіти України.
В УЦОЯО зауважили, що учасники ЄФВВ можуть також завантажити картку результатів з кожного блоку цього вступного випробування.
У ній зазначається:
Насамкінець вступникам на навчання для здобуття ступеня магістра повідомили, що до 22 серпня будуть отримані результати учасників ЄФВВ, які складали предметні тести:
Нагадаємо, Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) - це форма випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника до здобуття другого рівня вищої освіти за відповідною спеціальністю.
Зважаючи на збільшення у 2025 році кількості спеціальностей, для вступу на які потрібно проходити ЄФВВ, було розширено й перелік предметних тестів.
До наявних раніше восьми фахових випробувань (за спрямуваннями "Облік та фінанси", "Управління та адміністрування", "Право та міжнародне право", "Інформаційні технології", "Економіка та міжнародна економіка", "Політологія та міжнародні відносини", "Психологія та соціологія", "Педагогіка та психологія") було додано тести "Мовознавство" й "Історія мистецтва".
Це збільшило загальну кількість предметів ЄФВВ до десяти.
