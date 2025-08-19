Шесть из десяти специальностей: кто получил результаты спецсессий ЕПВИ и что делать дальше

Напомним, Единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) - это форма испытания для поступления на обучение для получения степени магистра, которая предусматривает оценивание уровня подготовленности поступающего к получению второго уровня высшего образования по соответствующей специальности.

Учитывая увеличение в 2025 году количества специальностей, для поступления на которые нужно проходить ЕПВИ, был расширен и перечень предметных тестов.

К имеющимся ранее восьми профессиональным испытаниям (по направлениям "Учет и финансы", "Управление и администрирование", "Право и международное право", "Информационные технологии", "Экономика и международная экономика", "Политология и международные отношения", "Психология и социология", "Педагогика и психология") были добавлены тесты "Языкознание" и "История искусства".

Это увеличило общее количество предметов ЕПВИ до десяти.

