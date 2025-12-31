ШІ-роспропаганда в TikTok: під виглядом гумору просувають атаки на ТЦК

ШІ-фейки роспропаганди

Раніше РБК-Україна писало про те, що російська пропаганда масово поширює фейки щодо Куп'янська, згенеровані штучним інтелектом.

Також повідомлялось, що роспропаганда знову запускає в TikTok відео зі згенерованими ШІ військовими ЗСУ, які нібито перебувають на різних ділянках фронту.

Ще у TikTok розганяють фейкові відео про "масову здачу в полон" українських військових поблизу Покровська.

Також РБК-Україна писало про те, що Польща звернулася до Європейської комісії з вимогою розпочати розслідування щодо TikTok через масове поширення контенту, створеного штучним інтелектом, із закликами до виходу країни з Європейського Союзу.

Речник уряду Польщі Адам Шлапка заявив, що ці матеріали можуть бути російською дезінформацією. Він зазначив, що представлений наратив "абсолютно не відповідає інтересам Польщі і на 100% відповідає інтересам Росії".

