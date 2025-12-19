ua en ru
Роспропаганда поширює згенеровані ШІ фейки про Куп'янськ: у ЦДП пояснили, навіщо

П'ятниця 19 грудня 2025 21:15
UA EN RU
Роспропаганда поширює згенеровані ШІ фейки про Куп'янськ: у ЦДП пояснили, навіщо Фото: українські військові евакуюють мешканців Куп'янська (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Російська пропаганда масово поширює фейки щодо Куп'янська, згенеровані штучним інтелектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) у Telegram.

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко, російські пропагандисти отримали задачу брехати, що президента України Володимира Зеленського "не було в Куп'янську" і місто "перебуває під контролем РФ".

Для цього вони створюють фейкові відео з використанням штучного інтелекту, інколи навіть не прибираючи водяні знаки ресурсу, за допомогою якого ці відео було згенеровано.

"Це все битва за західне інформаційне поле. Росія не має стратегічних перемог, але бреше американцям, що має", - зазначив керівник ЦПД.

У Центрі нагадали, що Володимир Зеленський відвідав Куп'янськ 12 грудня, а Сили оборони України наразі контролюють понад 90% міста.

Інші фейки роспропаганди

Як раніше писало РБК-Україна з посиланням на ЦПД, роспропаганда знову запускає в TikTok відео зі згенерованими ШІ військовими ЗСУ, які нібито перебувають на різних ділянках фронту.

У цих роликах штучні персонажі розповідають про "обвал оборони", "проникнення російських військ у фланги", "хаос у підрозділах", "байдужість командирів" тощо.

Аналітики центру наголошують: ключове завдання кампанії - психологічний тиск на військовослужбовців, підрив довіри всередині підрозділів та поширення відчуття безнадії.

Раніше РБК-Україна писало, що у TikTok розганяють фейкові відео про "масову здачу в полон" українських військових поблизу Покровська. Більшість таких відео супроводжуються підписами різними іноземними мовами. Акаунти, які поширюють ці ролики, мають ознаки координованої мережі, що спеціально створює контент для просування кремлівських наративів з-поміж іноземних аудиторій, довели у ЦПД.

