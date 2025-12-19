ua en ru
Роспропаганда знову запускає в TikTok відео зі згенерованими ШІ військовими ЗСУ, - ЦПД

Росія, П'ятниця 19 грудня 2025 04:20
UA EN RU
Роспропаганда знову запускає в TikTok відео зі згенерованими ШІ військовими ЗСУ, - ЦПД Фото: військові ЗСУ (facebook easternforce)
Автор: Марина Балабан

У соцмережі TikTok почалась чергова хвиля російських інформаційних атак із застосуванням ШІ-контенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

У Центрі повідомляють, що пропагандисти поширюють відео зі згенерованими штучним інтелектом "військовими", які нібито перебувають на різних ділянках фронту.

У цих роликах персонажі розповідають про "обвал оборони", "проникнення російських військ у фланги", "хаос у підрозділах", "байдужість командирів" тощо.



Такі відео подаються як "особисті зізнання з передової", однак насправді вони є продуктом генеративного штучного інтелекту.

"Це дозволяє ворогу швидко створювати масовий потік псевдосвідчень, формуючи ілюзію системної катастрофи на фронті", - ідеться у дописі ЦПД.

Аналітики центру наголошують: ключове завдання кампанії - психологічний тиск на військовослужбовців, підрив довіри всередині підрозділів та поширення відчуття безнадії.

"Паралельно це має впливати й на цивільних. Ворог прагне посіяти сумніви щодо спроможності оборони та доцільності служби", - стверджують у ЦПД.

Фейки російської пропаганди

Раніше РБК-Україна писало, що у TikTok розганяють фейкові відео про "масову здачу в полон" українських військових поблизу Покровська. Більшість таких відео супроводжуються підписами різними іноземними мовами. Акаунти, які поширюють ці ролики, мають ознаки координованої мережі, що спеціально створює контент для просування кремлівських наративів з-поміж іноземних аудиторій, довели у ЦПД.

Також нещодавно повідомлялось, що Росія запустила нову хвилю фейків про "брудну ядерну бомбу" в Україні. У Кремлі стверджують, що СБУ начебто проводила "моделювання вибуху брудної ядерної бомби" в людному місці та може використати її "під чужим прапором".

Дезінформація про "українську зброю масового ураження" - один із найстаріших наративів російської пропаганди, що регулярно активується в моменти, коли Кремль намагається виправдати власні злочини або підготувати ґрунт для нової ескалації, попереджають у ЦПД.

