Росія поширює фейки про Покровськ, використовуючи ШІ: у ЦПД пояснили мету кампанії

У мережі TikTok поширюється відео про начебто "масову здачу в полон українських військових у районі Покровська". Ці ролики створені за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО.

"Російські війська не полишають спроб захопити Покровськ, тривають запеклі бої за місто, Сили оборони України стримують ворога. Кампанія про "масову здачу в полон українських військових у Покровську" є інформаційною складовою військової операції росіян", - наголошують у Центрі.

Всередині ж України ці фейки покликані деморалізувати населення та нав’язати відчуття катастрофічної ситуації на фронті.

Мета кампанії, поясняюють у ЦПД, - створити враження серед іноземних користувачів, що Україна програє, а військова допомога не має сенсу.

Акаунти, які поширюють ці ролики, мають ознаки координованої мережі, що спеціально створює контент для просування кремлівських наративів з-поміж іноземних аудиторій.

Які фейки розповсюджує Росія

Раніше РБК-Україна з посиланням на ЦПД повідомляла про черговий фейк російської пропаганди про те, що українським воїнам нібито наказують вбивати своїх солдатів, які хочуть залишити позиції або здатися в полон.

У Центрі звернули увагу на те, що жодних доказів існування "методички" росіяни не навели. При цьому чутки поширюють із посиланням на анонімні джерела, без документів, фото чи офіційних підтверджень.

У ЦПД наголошують, що теза про "стрілянину по своїх" - дзеркальна проекція практик, притаманних російській армії, які прокремлівська пропаганда намагається приписати ЗСУ.

Також у ЦПД розповідали, що російська пропаганда розповісюджує дезінформацію, начебто українські військові мінують багатоповерхівки в Костянтинівці та забороняють місцевим жителям виїжджати з міста.

Поширюючи подібні фейки, пропагандисти намагаються виправдати власні численні злочини та перекласти провину на Україну, переконані в ЦПД.