ШІ-дезінформація РФ? Польща закликає ЄС розслідувати діяльність TikTok

Польща, Вівторок 30 грудня 2025 22:00
UA EN RU
Ілюстративне фото: Польща закликає ЄС розслідувати діяльність TikTok (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Польща звернулася до Європейської комісії з вимогою розпочати розслідування щодо TikTok через масове поширення контенту, створеного штучним інтелектом, із закликами до виходу країни з Європейського Союзу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у листі заступника міністра цифровізації Даріуша Штандерського до Єврокомісії.

Ознаки скоординованої дезінформації

За словами посадовця, відповідні відео активно поширюються у польськомовному сегменті TikTok і мають ознаки скоординованої дезінформаційної кампанії. Контент створений із використанням штучного інтелекту та містить політичні меседжі, спрямовані на підрив європейського курсу Польщі.

Штандерський закликав Єврокомісію вжити наглядових заходів та розпочати провадження проти TikTok як дуже великої онлайн-платформи.

Загроза демократії та інформаційній безпеці

У листі наголошується, що поширення такого контенту становить загрозу громадському порядку, інформаційній безпеці та демократичним процесам не лише в Польщі, а й у всьому Європейському Союзі.

"Характер наративів, спосіб їх поширення та використання синтетичних аудіовізуальних матеріалів свідчать про те, що платформа не виконує свої обов’язки", - зазначив заступник міністра.

Ультраправі меседжі та атаки на уряд

За даними польської сторони, у згенерованих ШІ відео молоді жінки публічно підтримують вихід Польщі з ЄС, поширюють ультраправі меседжі, апелюють до націоналізму, критикують міграційну політику та атакують чинний уряд.

Водночас, речник уряду Польщі Адам Шлапка заявив, що ці матеріали можуть бути російською дезінформацією. Він зазначив, що представлений наратив "абсолютно не відповідає інтересам Польщі і на 100% відповідає інтересам Росії".

Фейки російської пропаганди

Раніше РБК-Україна повідомляло про поширення в TikTok фейкових відео щодо нібито "масової здачі в полон" українських військових поблизу Покровська. Більшість таких роликів супроводжуються підписами іноземними мовами, а акаунти, які їх поширюють, мають ознаки скоординованої мережі.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що цей контент цілеспрямовано створюється для просування кремлівських наративів серед іноземної аудиторії.

Крім того, нещодавно Росія запустила нову хвилю фейків про так звану "брудну ядерну бомбу" в Україні. У Кремлі безпідставно стверджують, що СБУ нібито проводила "моделювання вибуху" та може використати його "під чужим прапором".

