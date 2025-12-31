ИИ-роспропаганда в TikTok: под видом юмора продвигают атаки на ТЦК

В записях используется повторяющийся визуальный сценарий: пожилые женщины якобы спускают собак на представителей ТЦК.

Авторы роликов пытаются представить эту сцену как "забавную и справедливую реакцию", тогда как фактически речь идет о препятствовании законным действиям военнослужащих.





В ЦПД объясняют: подобные ролики являются составляющей более широкой российской информационной операции, направленной на срыв мобилизационных процессов в Украине.

"Через высмеивание, дегуманизацию и оправдание насилия враг пытается спровоцировать конфликты между гражданскими и военными и ослабить внутреннюю устойчивость украинского общества", - убеждены аналитики Центра.