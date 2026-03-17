Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

ШІ на озброєнні України. Британія допоможе інтегрувати технології на полі бою

14:57 17.03.2026 Вт
2 хв
Чим займатиметься перший центр технологій при Міноборони?
aimg Костянтин Широкун
Фото: Британія допоможе Україні інтегрувати ШІ на полі бою (Getty Images)

Британія профінансує створення центру штучного інтелекту при Міноборони України, який займатиметься впровадженням технологій на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Британії.

Читайте також: Дрони ЗСУ масово беруть у полон росіян: Федоров розкрив цифри за зиму

"Ця команда експертів, яка отримала підтримку у розмірі 500 тисяч фунтів стерлінгів, забезпечить максимальне використання штучного інтелекту для отримання переваги на полі бою", - йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

Зазначається, що сторони планують укласти розширену оборонну угоду. По ньому Британія та Україна також розглянуть можливості для розширення оборонної промислової та технологічної співпраці з третіми країнами.

"Дрони, електронна війна та швидкі інновації на полі бою зараз є центральними для національної та економічної безпеки, і це лише посилив конфлікт на Близькому Сході", - додали у Міноборони Британії.

Де впроваджуватимуть ШІ

У Міноборони України зазначають, що Defense AI Center "A1" стане першим центром компетенцій, який займатиметься впровадженням штучного інтелекту в оборонні процеси та розвитком технологічних рішень для сучасної війни.

Завдання таких центрів – постійно аналізувати поле бою, технології та визначати наступні кроки для розвитку оборонних спроможностей України, адже у сучасній технологічній війні перевагу отримує той, хто швидше проходить цикл інновацій.

"AI-рішення стануть частиною кожного домену сучасної війни – від розвідки до управління. Наше завдання – створити найефективнішу оборонну систему Європи. Це AI-driven армія нового покоління, що базується на швидкості інновацій, автономних системах і мережевій перевазі", – підкреслив міністр оборони України Михайло Федоров.

Україна нарощує виробництво дронів

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Європа готова купувати українські дрони та технології, а Україна – європейські. Наприклад, Німеччина почне виготовляти дроні, які вже пройшли "обкатку" на фронті, а саме безпілотники TYTAN Interceptor.

Також у лютому у Німеччині запрацювало спільне з Україною підприємство, що вироблятиме безпілотники для потреб Києва та країни-члена НАТО.

Більше по темі:
ДрониВеликобританіяВторгнення Росії до України