Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

ИИ на вооружении Украины. Британия поможет интегрировать технологии на поле боя

14:57 17.03.2026 Вт
2 мин
Чем будет заниматься первый центр технологий при Минобороны?
aimg Константин Широкун
Фото: Британия поможет Украине интегрировать ИИ на поле боя (Getty Images)

Британия профинансирует создание центра искусственного интеллекта при Минобороны Украины, который будет заниматься внедрением технологий на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

"Эта команда экспертов, которая получила поддержку в размере 500 тысяч фунтов стерлингов, обеспечит максимальное использование искусственного интеллекта для получения преимущества на поле боя", - говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Отмечается, что стороны планируют заключить расширенное оборонное соглашение. По нему Великобритания и Украина также рассмотрят возможности для расширения оборонного промышленного и технологического сотрудничества с третьими странами.

"Дроны, электронная война и быстрые инновации на поле боя сейчас являются центральными для национальной и экономической безопасности, и это только усилил конфликт на Ближнем Востоке", - добавили в Минобороны Великобритании.

Где будут внедрять ИИ

В Минобороны Украины отмечают, что Defense AI Center "A1" станет первым центром компетенций, который будет заниматься внедрением искусственного интеллекта в оборонные процессы и развитием технологических решений для современной войны.

Задача таких центров - постоянно анализировать поле боя, технологии и определять следующие шаги для развития оборонных возможностей Украины, ведь в современной технологической войне преимущество получает тот, кто быстрее проходит цикл инноваций.

"AI-решения станут частью каждого домена современной войны - от разведки до управления. Наша задача - создать самую эффективную оборонную систему Европы. Это AI-driven армия нового поколения, основанная на скорости инноваций, автономных системах и сетевом преимуществе", - подчеркнул министр обороны Украины Михаил Федоров.

Украина наращивает производство дронов

Напомним, ранее сообщалось, что Европа готова покупать украинские дроны и технологии, а Украина - европейские. Например, Германия начнет производить дроны, которые уже прошли "обкатку" на фронте, а именно беспилотники TYTAN Interceptor.

Также в феврале в Германии заработало совместное с Украиной предприятие, которое будет производить беспилотники для нужд Киева и страны-члена НАТО.

