ШІ, який вміє думати: Meta інтегрує Muse Spark у WhatsApp та Instagram

19:16 09.04.2026 Чт
Компанія Марка Цукерберга представила ШІ-модель, що стане основою для всіх сервісів Meta
aimg Ольга Завада
Meta запускає абсолютно новий ШІ (фото: Getty Images)

Після неоднозначних відгуків про Llama 4, нова ШІ-модель Muse Spark знаменує собою зміну стратегії Meta у бік створення універсального "розумного" асистента для масового споживача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Engadget.

Більше цікавого: Meta змінює правила роботи Messenger: як не втратити доступ до чатів

ШІ, що диктує нові стандарти

Нейромережа Muse Spark побудована як нативно мультимодальна система. Це означає, що вона здатна одночасно обробляти текст, зображення, відео та аудіо, не потребуючи окремих надбудов.

Користувачам доступні два ключові режими роботи:

  • Instant - для швидких відповідей у реальному часі.
  • Thinking - режим поглибленого аналізу, у якому модель бере додатковий час для вибудовування логічних ланцюжків перед наданням відповіді.

ШІ, який вміє думати: Meta інтегрує Muse Spark у WhatsApp та InstagramМодель Muse Spark від Meta здатна обробляти зображення та аудіо (Фото: Meta)

Координація агентів та особистий помічник

Однією з головних інновацій стала здатність Spark керувати групою ШІ-агентів для виконання складних завдань. Наприклад, під час планування поїздки одна частина системи формує маршрут, а інша паралельно підбирає активності та розваги, узгоджуючи дії між собою.

ШІ, який вміє думати: Meta інтегрує Muse Spark у WhatsApp та InstagramДемонстрація можливостей Muse Spark у роботі з множинними агентами (GIF-файл: Meta)

Крім того, у модель вбудовано шопінг-асистента, який допомагає порівнювати товари, аналізувати їхні характеристики та знаходити прямі посилання для купівлі, що робить Muse Spark повноцінним цифровим супутником.

Інтеграція у соцмережі

Meta вже розпочала впровадження Muse Spark у свої основні продукти. Найближчими тижнями новий ШІ стане доступним для користувачів:

  • Facebook;
  • Instagram;
  • WhatsApp.

Наразі розгортання функцій стартує у США через додаток Meta AI та сайт meta.ai, а згодом охопить й інші країни. Також компанія розглядає можливість відкриття вихідного коду майбутніх версій Muse.

Читайте більше цікавого:

Тристоронні переговори з РФ відкладено: Зеленський назвав несподівану причину
Тристоронні переговори з РФ відкладено: Зеленський назвав несподівану причину
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою