ШІ, який вміє думати: Meta інтегрує Muse Spark у WhatsApp та Instagram

Після неоднозначних відгуків про Llama 4, нова ШІ-модель Muse Spark знаменує собою зміну стратегії Meta у бік створення універсального "розумного" асистента для масового споживача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Engadget .

ШІ, що диктує нові стандарти

Нейромережа Muse Spark побудована як нативно мультимодальна система. Це означає, що вона здатна одночасно обробляти текст, зображення, відео та аудіо, не потребуючи окремих надбудов.

Користувачам доступні два ключові режими роботи:

Instant - для швидких відповідей у реальному часі.

- для швидких відповідей у реальному часі. Thinking - режим поглибленого аналізу, у якому модель бере додатковий час для вибудовування логічних ланцюжків перед наданням відповіді.

Модель Muse Spark від Meta здатна обробляти зображення та аудіо (Фото: Meta)

Координація агентів та особистий помічник

Однією з головних інновацій стала здатність Spark керувати групою ШІ-агентів для виконання складних завдань. Наприклад, під час планування поїздки одна частина системи формує маршрут, а інша паралельно підбирає активності та розваги, узгоджуючи дії між собою.

Демонстрація можливостей Muse Spark у роботі з множинними агентами (GIF-файл: Meta)

Крім того, у модель вбудовано шопінг-асистента, який допомагає порівнювати товари, аналізувати їхні характеристики та знаходити прямі посилання для купівлі, що робить Muse Spark повноцінним цифровим супутником.

Інтеграція у соцмережі

Meta вже розпочала впровадження Muse Spark у свої основні продукти. Найближчими тижнями новий ШІ стане доступним для користувачів:

Facebook;

Instagram;

WhatsApp.

Наразі розгортання функцій стартує у США через додаток Meta AI та сайт meta.ai, а згодом охопить й інші країни. Також компанія розглядає можливість відкриття вихідного коду майбутніх версій Muse.