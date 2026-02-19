Meta змінює правила роботи Messenger: як не втратити доступ до чатів

Компанія Meta припиняє підтримку окремого вебсайту Messenger. Вже з квітня 2026 року сервіс припинить роботу як самостійний ресурс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку довідки компанії.

Перехід на Facebook.com

Згідно з офіційним повідомленням, користувачі, які звикли листуватися на окремому домені, будуть автоматично перенаправлені на основну платформу соцмережі.

"Після того, як messenger.com зникне, вас буде автоматично перенаправлено на facebook.com/messages для обміну повідомленнями на комп’ютері", - зазначають у Meta.

Ті, хто використовує месенджер без активного облікового запису у Facebook, зможуть продовжувати розмови лише через мобільний додаток. Вся історія чатів збережеться, проте для доступу до неї на нових пристроях знадобиться PIN-код резервної копії.

Оптимізація та незадоволення користувачів

Це рішення є частиною стратегії Meta щодо консолідації своїх сервісів. Раніше компанія вже ліквідувала десктопні додатки для Windows та Mac, пропонуючи натомість використовувати браузерну версію.

"Ви можете продовжити свої розмови там (у Facebook - ред.) або в мобільному додатку Messenger", - додають у компанії.

Попри те, що такий крок дозволяє техногіганту зменшити витрати на обслуговування різних платформ, він викликав хвилю невдоволення серед користувачів.

Багато хто з них принципово деактивував основні профілі у Facebook, щоб використовувати лише месенджер як засіб зв'язку.