ИИ, который умеет думать: Meta интегрирует Muse Spark в WhatsApp и Instagram
После неоднозначных отзывов о Llama 4, новая ИИ-модель Muse Spark знаменует собой изменение стратегии Meta в сторону создания универсального "умного" ассистента для массового потребителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Engadget.
ИИ, диктующий новые стандарты
Нейросеть Muse Spark построена как нативно мультимодальная система. Это означает, что она способна одновременно обрабатывать текст, изображения, видео и аудио, не требуя отдельных надстроек.
Пользователям доступны два ключевых режима работы:
- Instant - для быстрых ответов в реальном времени.
- Thinking - режим углубленного анализа, в котором модель берет дополнительное время для выстраивания логических цепочек перед предоставлением ответа.
Модель Muse Spark от Meta способна обрабатывать изображения и аудио (Фото: Meta).
Координация агентов и личный помощник
Одной из главных инноваций стала способность Spark управлять группой ИИ-агентов для выполнения сложных задач. Например, при планировании поездки одна часть системы формирует маршрут, а другая параллельно подбирает активности и развлечения, согласовывая действия между собой.
Демонстрация возможностей Muse Spark в работе с множественными агентами (GIF-файл: Meta)
Кроме того, в модель встроен шопинг-ассистент, который помогает сравнивать товары, анализировать их характеристики и находить прямые ссылки для покупки, что делает Muse Spark полноценным цифровым спутником.
Интеграция в соцсети
Meta уже начала внедрение Muse Spark в свои основные продукты. В ближайшие недели новый ИИ станет доступным для пользователей:
- Facebook;
- Instagram;
- WhatsApp.
Сейчас развертывание функций стартует в США через приложение Meta AI и сайт meta.ai, а впоследствии охватит и другие страны. Также компания рассматривает возможность открытия исходного кода будущих версий Muse.