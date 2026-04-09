ИИ, который умеет думать: Meta интегрирует Muse Spark в WhatsApp и Instagram

19:16 09.04.2026 Чт
2 мин
Компания Марка Цукерберга представила ИИ-модель, которая станет основой для всех сервисов Meta
aimg Ольга Завада
Meta запускает совершенно новый ИИ (фото: Getty Images)

После неоднозначных отзывов о Llama 4, новая ИИ-модель Muse Spark знаменует собой изменение стратегии Meta в сторону создания универсального "умного" ассистента для массового потребителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Engadget.

Больше интересного: Meta меняет правила работы Messenger: как не потерять доступ к чатам

ИИ, диктующий новые стандарты

Нейросеть Muse Spark построена как нативно мультимодальная система. Это означает, что она способна одновременно обрабатывать текст, изображения, видео и аудио, не требуя отдельных надстроек.

Пользователям доступны два ключевых режима работы:

  • Instant - для быстрых ответов в реальном времени.
  • Thinking - режим углубленного анализа, в котором модель берет дополнительное время для выстраивания логических цепочек перед предоставлением ответа.

Модель Muse Spark от Meta способна обрабатывать изображения и аудио (Фото: Meta).

Координация агентов и личный помощник

Одной из главных инноваций стала способность Spark управлять группой ИИ-агентов для выполнения сложных задач. Например, при планировании поездки одна часть системы формирует маршрут, а другая параллельно подбирает активности и развлечения, согласовывая действия между собой.

Демонстрация возможностей Muse Spark в работе с множественными агентами (GIF-файл: Meta)

Кроме того, в модель встроен шопинг-ассистент, который помогает сравнивать товары, анализировать их характеристики и находить прямые ссылки для покупки, что делает Muse Spark полноценным цифровым спутником.

Интеграция в соцсети

Meta уже начала внедрение Muse Spark в свои основные продукты. В ближайшие недели новый ИИ станет доступным для пользователей:

  • Facebook;
  • Instagram;
  • WhatsApp.

Сейчас развертывание функций стартует в США через приложение Meta AI и сайт meta.ai, а впоследствии охватит и другие страны. Также компания рассматривает возможность открытия исходного кода будущих версий Muse.

Больше по теме:
Трехсторонние переговоры с РФ отложены: Зеленский назвал неожиданную причину
Трехсторонние переговоры с РФ отложены: Зеленский назвал неожиданную причину
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой