Apple звинуватили у крадіжці відео з YouTube: що відомо про скандал і хто подав позов

16:17 07.04.2026 Вт
2 хв
Популярні YouTube-канали об’єдналися, щоб зупинити приховане скачування контенту для тренування нейромереж
aimg Ольга Завада
Apple використовує відео з YouTube для навчання ШІ (фото: Getty Images)

Компанія Apple опинилася в центрі гучного судового скандалу. Три популярні YouTube-канали подали колективний позов проти техногіганта, звинувачуючи його у незаконному використанні авторських відео для навчання своїх ШІ-моделей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали судової справи.

Обхід захисту та "піратське" навчання ШІ

Позов подали автори YouTube-каналів h3h3 Productions, MrShortGameGolf та Golfholics. Вони стверджують, що Apple порушила Закон про авторське право в цифрову епоху (DMCA), приховано скачуючи контент без дозволу власників.

Згідно з матеріалами справи, Apple навмисно обійшла систему "контрольованої архітектури потокового передавання", яка обмежує звичайних користувачів. Замість перегляду, компанія використовувала автоматизований скрапінг (автоматизований процес збору даних з вебсайтів за допомогою спеціальних програмних інструментів) для збору гігабайтів даних.

Креатори наголошують, що фінансовий успіх ШІ-продуктів Apple був би неможливим без безкоштовного використання їхньої інтелектуальної власності.

Серія ШІ-скандалів у Big Tech

Apple - не єдина компанія, що потрапила під приціл блогерів. Аналогічні позови вже подані проти Meta, Nvidia, ByteDance та Snap.

Примітно, що світ технологій вже давно охопила хвиля юридичних претензій до методів навчання нейромереж:

  • OpenAI та Microsoft раніше отримали позови від NYTimes;
  • Perplexity судиться з Reddit та Encyclopedia Britannica;
  • Apple вже судиться з професорами нейронаук за використання праць без згоди авторів.

Наразі Apple офіційно не прокоментувала нові звинувачення. Юристи вважають, що такий прецедент може змінити правила гри, змусивши технологічні корпорації платити авторам за кожну хвилину відео, використану для тренування власних нейромереж.


