На Meta подали до суду, звинувативши у доступі до приватних повідомлень WhatsApp
Міжнародна група позивачів подала до суду США на компанію Meta Platforms, Inc., звинувачуючи її у поширенні неправдивої інформації про конфіденційність та безпеку WhatsApp.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Позивачі стверджують, що попри заяви компанії про скінченне шифрування (end-to-end), яке нібито робить повідомлення доступними лише відправнику та отримувачу, Meta зберігає, аналізує та має доступ майже до всіх приватних чатів користувачів. За даними позову, компанія і її керівництво нібито шахрайським чином вводять в оману мільярди користувачів WhatsApp у світі.
Позов було подано у п’ятницю до Окружного суду США у Сан-Франциско. До групи позивачів увійшли громадяни Австралії, Бразилії, Індії, Мексики та Південної Африки. Юристи вимагають визнати справу колективним позовом.
У Meta заявили, що позов є "безпідставним" і пообіцяли домагатися санкцій проти адвокатів позивачів. Представник компанії Енді Стоун наголосив:
"Будь-які твердження про те, що повідомлення WhatsApp не зашифровані, категорично хибні. WhatsApp використовує end-to-end шифрування за протоколом Signal уже десять років. Цей позов - вигадка", - сказав він.
Позов також посилається на інформацію від викривачів, які з'ясували нібито порушення, проте конкретні особи не розкриваються. Адвокати позивачів наразі утримуються від коментарів.
Раніше повідомлялось, що компанії Meta пред'явлено колективний позов на суму 3 млрд доларів. У позові стверджується, що компанія незаконно збирала персональні дані 44 млн британських користувачів соцмережі протягом чотирьох років.
РБК-Україна також писало, що компанія Meta отримує значні доходи від розміщення реклами шахрайських схем і заборонених продуктів на своїх майданчиках.