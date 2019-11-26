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Шевченко вошел в топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года

Новости » Спорт     26.11.2019 - 15:44
Шевченко вошел в топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Фото: Андрей Шевченко (ffu.ua)

Первое место в опросе занял наставник Португалии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко попал в список 10 лучших футбольных наставников 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом информирует пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

По итогам голосования членов организации (90 стран мира) наставник "сине-желтых" занял восьмое место. Также в топ-25 лучших вошел руководитель наших чемпионов мира в возрастной категории U-20 Александр Петраков.

Победителем опроса стал наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш - триумфатор премьерной Лиги наций УЕФА. В этом году подопечные Шевченко дважды встречались с командой Сантуша (0:0, 2:1) и опередили ее в отборочном турнире Евро-2020.

Интересно, что Шевченко 48 баллов, что стало новым рекордом для Украины. Ранее максимальное количество баллов получил в 2005 году Олег Блохин (28).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Фернанду Сантуш (сборная Португалии) - 112 баллов
2. Тите (Бразилия) - 102
3. Роберто Мартинес (Бельгия) - 97
4. Дидье Дешам (Франция) - 87
5. Джамель Бельмади (Алжир) - 61
6. Гарет Саутгейт (Англия) - 45
7. Роберто Манчини (Италия) - 42
8. Андрей Шевченко (Украина) - 41
9. Рикардо Гарека (Перу) - 22
10. Николя Дюпюи (Мадагаскар) и Феликс Санчес Бас (Катар) - 11

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вошел в список лучших игроков мира текущего столетия по версии The Independent.

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