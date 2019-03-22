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Португалия и Украина разошлись ничьей в матче отбора к Евро-2020

Новости » Спорт    22.03.2019 - 23:47
Португалия и Украина разошлись ничьей в матче отбора к Евро-2020
Фото: Португалия - Украина (twitter.com/selecaoportugal)

Команда Шевченко сыграла по нулям с действующим чемпионом Европы

В матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборные Португалии и Украины сыграли вничью со счетом 0:0. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе "Да Луш".

В первом тайме украинская сборная справилась с задачей сдержать атаки хозяев. "Сине-желтые" умело защищались, не теряли позиции и концентрацию, четко страховали партнеров.

После перерыва португальцы начали настойчиво прижимать соперников к воротам, и украинская линия защиты садилась все глубже. Отметим, что голкипер "сине-желтых" Андрей Пятов совершил несколько впечатляющих сэйвов. Заключительные минуты прошли в атаках португальцев, но голов так и не произошло, в итоге - 0:0.

Первый матч за сборную Украины провел форвард Жуниор Мораес, который недавно получил украинский паспорт. 31-летний натурализованный бразилец на 76 минуте вышел на поле вместо Романа Яремчука. Он стал 297 дебютантом в составе сборной Украины.

В следующем туре Португалия на своем поле сыграет с Сербией. Украине предстоит выездная игра с Люксембургом. Оба матча состоятся 25 марта.

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