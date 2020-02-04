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Шевченко и его помощники посетили тренировочный лагерь "Динамо"

Новости » Спорт     04.02.2020 - 08:50
Шевченко и его помощники посетили тренировочный лагерь "Динамо"
Фото: Шевченко на сборах "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Они наблюдали за игроками и потенциальными кандидатами в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его ассистенты посетили тренировочный лагерь киевского "Динамо" в Турции. Об этом информирует официальный сайт киевлян.

Наставник "сине-желтых" хотел получить подробную информацию о динамовских сборников от Алексея Михайличенко, а также понаблюдать за игроками и потенциальными кандидатами в свою команду. Он также успел пообщаться с некоторыми подопечными, а с некоторыми, в частности с Виктором Цыганковым, который занимается по отдельной программе, пообщался немного дольше.

Тренеры сборной планируют присутствовать на контрольном матче "Динамо" со словенской "Олимпией", который состоится в среду, 5 февраля.

Шевченко и его помощники посетили тренировочный лагерь &quot;Динамо&quot;Шевченко и его помощники посетили тренировочный лагерь &quot;Динамо&quot;Шевченко и его помощники посетили тренировочный лагерь &quot;Динамо&quot;

Фото: Шевченко и его ассистенты на сборах "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Совсем скоро сборная Украины начнет подготовку к чемпионату Европы 2020 года, который пройдет с 12 июня по 12 июля. До этого у "сине-желтых" запланировано три товарищеских матча - против сборных Франции (27 марта, Польши (31 марта) и Кипра (26 мая).

Напомним, сборная Украины во время проведения Евро-2020 будет базироваться в столице Румынии Бухаресте.

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