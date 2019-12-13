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Сборная Украины запланировала третий спарринг перед Евро-2020

Новости » Спорт     13.12.2019 - 13:13
Сборная Украины запланировала третий спарринг перед Евро-2020
Фото: игроки сборной Украины (ffu.ua)

Всего команда Шевченко может провести 5 товарищеских игр

Сборная Украины планирует провести три товарищеских встречи непосредственно перед чемпионатом Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает zbirna.com.

Весной у "сине-желтых" уже запланировано два выездных спарринга: 27 марта - с командой Франции, 31 марта - с Польшей.

По информации источника, третью игру украинская команда может провести дома - на 26 мая достигнута принципиальная договоренность с Кипром. Матч может состояться в Харькове (именно там наша команда будет готовиться к матчам чемпионата Европы).

Еще два товарищеских поединка пройдут 2 и 7 июня. В настоящий момент ведутся переговоры с возможными соперниками.

Напомним, матчи группового раунда Евро-2020 с участием сборной Украины состоятся 14, 18 и 22 июня 2020 года. Соперниками команды "сине-желтых" стали Нидерланды и Австрия. Четвертая команда определится по итогам стыковых игр. Это будет Румыния, Косово, Беларусь, Грузия или Северная Македония.

Также сборная Украины узнала свой посев при жеребьевке Лиги наций сезона 2020/21.

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