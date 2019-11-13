Шевченко даст шанс в сборной Украины тем, кто играл меньше

Фото: Андрей Шевченко (ffu.ua)

Тренер рассказал о планах на матчи с Эстонией и Сербией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матчей против Эстонии и Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

По его словам, будет шанс у тех футболистов, кто раньше играл меньше.

"Мотивация всегда будет. В частности, в тех футболистов, кто меньше был задействован ранее. Некоторые игроки не примут участия в поединках из-за повреждения или из-за дисквалификации, поэтому будет шанс у других. К тому же с этим соперником мы еще можем встретиться в будущем, поэтому положительный результат сейчас не помешает", - сказал наставник команды.

Товарищеского матча против сборной Эстонии состоится 14 ноября в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена", начало - в 19:00).

Заключительный матч отбора на Евро-2020 против Сербии команда Андрея Шевченко проведет в воскресенье, 17 ноября.

Напомним, Украина досрочно вышла на чемпионат Европы с первого места в группе после победы над Португалией (2:1). Игра с Сербией важна в контексте итогового размещения украинской сборной перед жеребьевкой Евро.