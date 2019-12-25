В УАФ рассказали, где будет базироваться сборная Украины во время Евро-2020

Фото: Андрей Павелко (ffu.ua)

Украинские футболисты отправятся в Румынию

Сборная Украины во время проведения Чемпионата Европы по футболу 2020 года (Евро-2020) будет базироваться в столице Румынии Бухаресте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Так, по результатам жеребьевки Бухарест был выбран местом, где украинская сборная будет базироваться во время проведения Евро-2020. По словам главы УАФ Андрея Павелко, окончательное решение о выборе места утверждал главный тренер Андрей Шевченко.

"Как известно, все решения, касающиеся национальной сборной, утверждает главный тренер. Наша задача - обеспечить ему максимально комфортные условия и полную информацию, а окончательный выбор - за Андреем Шевченко", - цитирует его слова пресс-служба УАФ.

Такж он сообщил, что рассматривались разные варианты базирования.

"Наши представители пересмотрели несколько вариантов. Знаю, что мы изучали возможности базирования в Амстердаме, Будапеште, Мюнхене - просматривали там все варианты, которые УЕФА рекомендует для участников Евро-2020. Но в итоге остановились на Бухаресте. У нас было определенное преимущество, потому что мы еще до жеребьевки точно знали, в какой группе будем играть. Поэтому и забронировали вариант, который понравился, раньше оппонентов", - сказал Павелко.

Он также добавил, что украинская делегация встретилась с послом Украины в Румынии, чтобы обсудить различные варианты поддержки украинских болельщиков, которые приедут на Евро-2020.

"В Бухаресте мы планируем открыть фан-посольство, в котором болельщики сборной Украины смогут получить ответы на любые вопросы", - резюмировал Павелко.

Напомним, матчи группового раунда Евро-2020 с участием сборной Украины состоятся 14, 18 и 22 июня 2020 года. Соперниками команды "сине-желтых" стали Нидерланды и Австрия. Четвертая команда определится по итогам стыковых игр. Это будет Румыния, Косово, Беларусь, Грузия или Северная Македония.

Финальный турнир чемпионата Европы пройдет с 12 июня по 12 июля, матчи впервые в истории будут сыграны в 12 разных странах по всему континенту. Решающий поединок будет сыгран на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.