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Шевченко та його помічники відвідали тренувальний табір "Динамо"

Новини » Спорт     04.02.2020 - 08:50
Шевченко та його помічники відвідали тренувальний табір "Динамо"
Фото: Шевченко на зборах "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Вони поспостерігали за гравцями і потенційними кандидатами у збірну України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко та його асистенти відвідали тренувальний табір київського "Динамо" у Туреччині. Про це інформує офіційний сайт киян.

Наставник "синьо-жовтих" хотів отримати детальну інформацію про динамівських збірників від Олексія Михайличенка, а також поспостерігати за гравцями і потенційними кандидатами у свою команду. Він також встиг поспілкуватися з деякими підопічними, а з деякими, зокрема з Віктором Циганковим, який займається за окремою програмою, поспілкувався трохи довше.

Тренери збірної планують бути присутніми на контрольному матчі "Динамо" зі словенською "Олімпією", який відбудеться в середу, 5 лютого.

Шевченко та його помічники відвідали тренувальний табір &quot;Динамо&quot;Шевченко та його помічники відвідали тренувальний табір &quot;Динамо&quot;Шевченко та його помічники відвідали тренувальний табір &quot;Динамо&quot;

Фото: Шевченко і його асистенти на зборах "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Зовсім скоро збірна України розпочне підготовку до чемпіонату Європи 2020 року, який відбудеться з 12 червня до 12 липня. До цього у "синьо-жовтих" заплановано три товариські матчі - проти збірних Франції (27 березня, Польщі (31 березня) та Кіпру (26 травня).

Нагадаємо, збірна України під час проведення Євро-2020 буде базуватися в столиці Румунії Бухаресті.

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