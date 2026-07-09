В шести регіонах Росії повністю зник бензин для населення

У Росії запустили карту доступності палива на тлі бензинової кризи в Росії, яка виникла внаслідок успішних атак ЗСУ на нафтопереробні заводи. Згідно з нею, жодної працюючої АЗС немає у Кабардино-Балкарії, Інгушетії, Чечні, Дагестані, Магаданській області та на Чукотці.

При цьому в Дагестані влада однією з перших запровадила жорсткі обмеження - не більше 20 літрів бензину та 50 літрів дизеля на одну особу для рівномірного розподілу залишків.

В інших суб'єктах РФ ситуація також критична, а пальне є переважно лише в адміністративних центрах:

у Калмикії сервіс показує лише одну працюючу станцію - в Елісті;

в Астраханській, Калінінградській областях та Північній Осетії діє всього по дві АЗС на регіон;

у Тиві доступні три заправки, дві з яких розташовані в столиці - Кизилі.

Водночас у сусідній з Астраханською Волгоградській області карта фіксує понад 20 працюючих АЗС. Попри це, астраханські чиновники заперечують дефіцит і списують черги на сезонний попит. У Калінінградській області місцева влада заявляє про додаткові поставки та введення тимчасових обмежень для стабілізації ринку.

Бензин лише для чиновників

Транспорт чиновників навіть у найбільш проблемних регіонах залишається на ходу, оскільки заправляється поза чергою або за окремими каналами.

Зокрема, у Саратові на заправках "Роснефти" пальне відпускають виключно машинам екстрених служб, представникам районних адміністрацій, МФЦ та "Пошти Росії". Аналогічні правила пріоритетного заправлення автомобілів держструктур і чиновників діють у Волгограді та Краснодарі.

Нагадаємо, наприкінці червня обмеження на продаж бензину або перебої з його постачанням спостерігалися майже у 90% регіонів РФ. Ціни на пальне у країні-агресорці сягнули рекордних показників.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін визнав труднощі із забезпеченням паливом, але запевнив, що ситуація нібито "не є критичною".