В шести регионах России полностью исчез бензин для населения

В России запустили карту доступности топлива на фоне бензинового кризиса в России, возникшего в результате успешных атак ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы. Согласно ей, ни одной работающей АЗС нет в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Магаданской области и Чукотке.

При этом в Дагестане власти одной из первых ввели жесткие ограничения - не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля на одного человека для равномерного распределения остатков.

В других субъектах РФ ситуация также критическая, а горючее преимущественно только в административных центрах:

в Калмыкии сервис показывает только одну работающую станцию - в Элисте;

в Астраханской, Калининградской областях и Северной Осетии действует всего по две АЗС на регион;

в Тиве доступны три заправки, две из которых расположены в столице - Кизили.

В то же время, в соседней с Астраханской Волгоградской области карта фиксирует более 20 работающих АЗС. Несмотря на это, астраханские чиновники отрицают дефицит и списывают очереди на сезонный спрос. В Калининградской области местные власти заявляют о дополнительных поставках и введении временных ограничений для стабилизации рынка.

Бензин только для чиновников

Транспорт чиновников даже в наиболее проблемных регионах остается на ходу, поскольку заправляется вне очереди или по отдельным каналам.

В частности, в Саратове на заправках "Роснефти" горючее отпускают исключительно машинам экстренных служб, представителям районных администраций, МФЦ и "Почты России". Аналогичные правила приоритетной заправки автомобилей госструктур и чиновников действуют в Волгограде и Краснодаре.

Напомним, в конце июня ограничения на продажу бензина или перебои с его снабжением наблюдались почти в 90% регионов РФ. Цены на горючее в стране-агрессоре достигли рекордных показателей.

Отметим, российский диктатор Владимир Путин признал трудности с обеспечением топливом, но заверил, что ситуация якобы "не критична".