Ціни на бензин у РФ б'ють нові рекорди: черги на АЗС охопили майже всю країну

Проблеми з пальним у Росії стають дедалі серйознішими. Дефіцит поширюється на нові регіони, а Кремль змушений шукати способи стримати кризу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Роздрібні ціни на пальне в Росії знову різко зросли після нової хвилі українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Це призвело до загальнонаціонального дефіциту бензину, довгих черг на автозаправних станціях і нових побоювань щодо прискорення інфляції.

За даними Федеральної служби статистики РФ, у період із 23 до 29 червня середня ціна бензину в країні підвищилася ще на 1,7% - до 72,38 рубля за літр. Це сталося після найбільшого тижневого стрибка цін щонайменше за останні 20 років.

Водночас середня вартість дизельного пального за цей самий період зросла на 2,3% - до 84,84 рубля за літр.

За підрахунками Bloomberg, із початку 2026 року Україна завдала понад 50 ударів по російських нафтопереробних об'єктах. Для порівняння, за весь 2025 рік було зафіксовано 82 такі атаки.

Останніми тижнями інтенсивність ударів зросла, через що кілька великих НПЗ були змушені зупинити роботу. Як наслідок, різко скоротилися обсяги переробки нафти та внутрішні поставки пального.

Станом на кінець червня приблизно 90% російських регіонів повідомили про нормування продажу бензину або перебої з його постачанням. Про це свідчать дані місцевої влади та регіональних ЗМІ.

Подорожчання пального дедалі більше непокоїть російську владу. У Кремлі побоюються, що ситуація може прискорити інфляцію та спровокувати соціальне невдоволення, особливо напередодні парламентських виборів у вересні.

На цьому тлі Центральний банк Росії заявив, що враховуватиме ситуацію на паливному ринку під час ухвалення наступних рішень щодо монетарної політики.