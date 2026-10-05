Щонайменше 40% практики: як оновили стандарт профосвіти в Україні

Ключове завдання українських коледжів

"Уряд ухвалив пакет рішень для реалізації змін у професійній освіті", - розповів українцям очільник КМУ.

Він наголосив при цьому, що ключове завдання - "готувати кваліфікованих спеціалістів, яких реально потребують ринок праці та економіка країни".

Саме тому, за його словами, було затверджено новий стандарт професійної освіти.

Читайте також: Золотий час для коледжів: чому профтех зараз потрібен усій країні

Практика і професійні кваліфікації

"Щонайменше 40% освітньої програми відводимо на практичну підготовку", - констатував Корецький.

Він уточнив, що в цілому студенти зможуть здобути до трьох професійних кваліфікацій.

При цьому професійні коледжі - матимуть більше автономії у формуванні освітніх програм.

Крім того, навчання "буде інтегроване з європейською кредитною системою".

Читайте також: "Шлях від навчання до роботи": скільки студентів вступили в коледжі та які професії в тренді

Академічна мобільність студентів і викладачів

Корецький повідомив, що схваленими рішеннями Кабмін розширює "академічну мобільність".

"Студенти зможуть навчатися і стажуватися безпосередньо у роботодавців", - наголосив він.

Викладачі також матимуть змогу викладати та стажуватися:

і в закладах освіти;

і на підприємствах.

"Це дасть більше практичного досвіду та прямої співпраці професійних коледжів із роботодавцями", - пояснив прем'єр-міністр.

Публікація Сергія Корецького (скриншот: facebook.com/sergii.koretskyi.page)

Нова формула фінансування професійних коледжів

Вже з 2027 року, за словами Корецького, запрацює нова формула фінансування професійних коледжів:

кожен заклад матиме базове фінансування;

частина коштів - залежатиме від результатів роботи.

Очільник уряду уточнив, що нова формула враховує:

попит на професії в області;

набір студентів;

працевлаштування випускників;

залучення додаткових коштів.

"Чим кращі показники, тим більше фінансування зможе отримати заклад. Рішення також є одним з індикаторів співпраці України зі Світовим банком", - підсумував прем'єр-міністр.