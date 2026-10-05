Не менее 40% практики: как обновили стандарт профобразования в Украине

Ключевая задача украинских колледжей

"Правительство приняло пакет решений для реализации изменений в профессиональном образовании", - рассказал украинцам глава КМУ.

Он подчеркнул при этом, что ключевая задача - "готовить квалифицированных специалистов, в которых реально нуждаются рынок труда и экономика страны".

Именно поэтому, по его словам, был утвержден новый стандарт профессионального образования.

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Практика и профессиональные квалификации

"По меньшей мере 40% образовательной программы отводим на практическую подготовку", - констатировал Корецкий.

Он уточнил, что в целом студенты смогут получить до трех профессиональных квалификаций.

При этом профессиональные колледжи - будут иметь больше автономии в формировании образовательных программ.

Кроме того, обучение "будет интегрировано с европейской кредитной системой".

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Академическая мобильность студентов и преподавателей

Корецкий сообщил, что принятыми решениями Кабмин расширяет "академическую мобильность".

"Студенты смогут учиться и стажироваться непосредственно у работодателей", - подчеркнул он.

Преподаватели также смогут преподавать и стажироваться:

и в учебных заведениях;

и на предприятиях

"Это даст больше практического опыта и прямого сотрудничества профессиональных колледжей с работодателями", - объяснил премьер-министр.

Публикация Сергея Корецкого (скриншот: facebook.com/sergii.koretskyi.page)

Новая формула финансирования профессиональных колледжей

Уже с 2027 года, по словам Корецкого, заработает новая формула финансирования профессиональных колледжей:

каждое заведение будет иметь базовое финансирование;

часть средств - будет зависеть от результатов работы.

Глава правительства уточнил, что новая формула учитывает:

спрос на профессии в области;

набор студентов;

трудоустройство выпускников;

привлечение дополнительных средств.

"Чем лучше показатели, тем большее финансирование сможет получить заведение. Решение также является одним из индикаторов сотрудничества Украины со Всемирным банком", - подытожил премьер-министр.