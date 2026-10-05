Не менее 40% практики: как обновили стандарт профобразования в Украине

Кабинет министров утвердил новый стандарт профессионального образования в Украине. Принятые решения несут изменения как для студентов, так и преподавателей колледжей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Сергея Корецкого в Facebook.
"Правительство приняло пакет решений для реализации изменений в профессиональном образовании", - рассказал украинцам глава КМУ.
Он подчеркнул при этом, что ключевая задача - "готовить квалифицированных специалистов, в которых реально нуждаются рынок труда и экономика страны".
Именно поэтому, по его словам, был утвержден новый стандарт профессионального образования.
Читайте также: Золотое время для колледжей: почему профтех сейчас нужен всей стране
"По меньшей мере 40% образовательной программы отводим на практическую подготовку", - констатировал Корецкий.
Он уточнил, что в целом студенты смогут получить до трех профессиональных квалификаций.
При этом профессиональные колледжи - будут иметь больше автономии в формировании образовательных программ.
Кроме того, обучение "будет интегрировано с европейской кредитной системой".
Читайте также: "Путь от учебы до работы": сколько студентов поступили в колледжи и какие профессии в тренде
Корецкий сообщил, что принятыми решениями Кабмин расширяет "академическую мобильность".
"Студенты смогут учиться и стажироваться непосредственно у работодателей", - подчеркнул он.
Преподаватели также смогут преподавать и стажироваться:
"Это даст больше практического опыта и прямого сотрудничества профессиональных колледжей с работодателями", - объяснил премьер-министр.
Уже с 2027 года, по словам Корецкого, заработает новая формула финансирования профессиональных колледжей:
Глава правительства уточнил, что новая формула учитывает:
"Чем лучше показатели, тем большее финансирование сможет получить заведение. Решение также является одним из индикаторов сотрудничества Украины со Всемирным банком", - подытожил премьер-министр.
Напомним, в прошлом году Верховная Рада приняла закон о профессиональном образовании в Украине, который несет "фундаментальные изменения в профтехобразовании".
Позже мы сообщали, какие профессии - самые популярные в профтехах и колледжах Украины.
Читайте также, что известно о внедрении в украинских школах ранней профориентации и грантах от государства - кто может получить до 30 тысяч на профессиональное обучение.