Щодня до Карпат: УЗ запускає новий поїзд на популярному маршруті

Коли почне курсувати новий поїзд УЗ

Громадянам розповіли, що зважаючи на стабільно високий попит на подорожі з півдня України до Карпатського регіону, "Укрзалізниця" призначає новий поїзд далекого сполучення №26/25 "Одеса - Рахів".

"Поїзд курсуватиме щоденно", - наголосили у прес-службі компанії.

Уточнюється, що початок його курсування заплановано:

з Одеси - з 3 лютого;

з Рахова - з 4 лютого.

Розклад руху та маршрут нового поїзда

В "Укрзалізниці" повідомили, що розклад руху нового поїзда буде таким:

відправлення з Одеси - о 18:38, прибуття в Рахів - о 13:20;

відправлення з Рахова - о 14:21, прибуття в Одесу - о 08:38.

При цьому маршрут поїзда пролягатиме через:

Подільськ;

Вапнярку;

Жмеринку;

Хмельницький;

Тернопіль;

Львів;

Івано-Франківськ;

Яремче;

Татарів-Буковель;

Ворохту;

Ясіню;

Кваси.

Де шукати квитки на новий поїзд УЗ

Згідно з інформацією УЗ, продаж квитків на новий поїзд вже відкрито:

у застосунку "Укрзалізниці";

на офіційному сайті;

у касах вокзалів.

Зазначається, що у складі поїзда курсуватимуть:

вагони люкс;

купейні вагони;

плацкартні вагони з жіночими та дитячими купе.

Повідомляється також, що поїзд №26/25 "Одеса - Рахів" бере участь у програмі "3000 кілометрів Україною".

Додатковий поїзд до Рахова з Києва

Насамкінець у прес-службі УЗ повідомили, що для задоволення підвищеного попиту на перевезення до Карпатського регіону, за окремими датами буде призначатися додатковий поїзд №255/256 "Київ - Рахів".

Уточнюється, що на найближчі дати цей поїзд призначено з Києва відправленням:

26 січня;

28 січня.

"Подорожуйте зручно з "Укрзалізницею", - підсумували у компанії.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)