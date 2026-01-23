UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Щодня до Карпат: УЗ запускає новий поїзд на популярному маршруті

УЗ призначає новий щоденний поїзд до Карпат (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник "Укрзалізниця" призначає новий поїзд з півдня України до Карпатського регіону - зважаючи на стабільно високий попит на такі подорожі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Коли почне курсувати новий поїзд УЗ

Громадянам розповіли, що зважаючи на стабільно високий попит на подорожі з півдня України до Карпатського регіону, "Укрзалізниця" призначає новий поїзд далекого сполучення №26/25 "Одеса - Рахів".

"Поїзд курсуватиме щоденно", - наголосили у прес-службі компанії.

Уточнюється, що початок його курсування заплановано:

  • з Одеси - з 3 лютого;
  • з Рахова - з 4 лютого.

Розклад руху та маршрут нового поїзда

В "Укрзалізниці" повідомили, що розклад руху нового поїзда буде таким:

  • відправлення з Одеси - о 18:38, прибуття в Рахів - о 13:20;
  • відправлення з Рахова - о 14:21, прибуття в Одесу - о 08:38.

При цьому маршрут поїзда пролягатиме через:

  • Подільськ;
  • Вапнярку;
  • Жмеринку;
  • Хмельницький;
  • Тернопіль;
  • Львів;
  • Івано-Франківськ;
  • Яремче;
  • Татарів-Буковель;
  • Ворохту;
  • Ясіню;
  • Кваси.

Де шукати квитки на новий поїзд УЗ

Згідно з інформацією УЗ, продаж квитків на новий поїзд вже відкрито:

Зазначається, що у складі поїзда курсуватимуть:

  • вагони люкс;
  • купейні вагони;
  • плацкартні вагони з жіночими та дитячими купе.

Повідомляється також, що поїзд №26/25 "Одеса - Рахів" бере участь у програмі "3000 кілометрів Україною".

Додатковий поїзд до Рахова з Києва

Насамкінець у прес-службі УЗ повідомили, що для задоволення підвищеного попиту на перевезення до Карпатського регіону, за окремими датами буде призначатися додатковий поїзд №255/256 "Київ - Рахів".

Уточнюється, що на найближчі дати цей поїзд призначено з Києва відправленням:

  • 26 січня;
  • 28 січня.

"Подорожуйте зручно з "Укрзалізницею", - підсумували у компанії.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди відправленням з 22 січня 2026 року - після рекордно швидкого оновлення всіх графіків.

Крім того, в УЗ повідомили, що "дослухались до побажань пасажирів" і продовжили маршрут флагманського поїзда "Гуцульщина" №95/96 "Київ - Ясіня".

Читайте також, як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється, та чи потрібний квиток на поїзд собаці (якими є правила перевезень тварин залізницею в Україні).

