Щодня до Карпат: УЗ запускає новий поїзд на популярному маршруті

Національний перевізник "Укрзалізниця" призначає новий поїзд з півдня України до Карпатського регіону - зважаючи на стабільно високий попит на такі подорожі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Громадянам розповіли, що зважаючи на стабільно високий попит на подорожі з півдня України до Карпатського регіону, "Укрзалізниця" призначає новий поїзд далекого сполучення №26/25 "Одеса - Рахів".
"Поїзд курсуватиме щоденно", - наголосили у прес-службі компанії.
Уточнюється, що початок його курсування заплановано:
В "Укрзалізниці" повідомили, що розклад руху нового поїзда буде таким:
При цьому маршрут поїзда пролягатиме через:
Згідно з інформацією УЗ, продаж квитків на новий поїзд вже відкрито:
Зазначається, що у складі поїзда курсуватимуть:
Повідомляється також, що поїзд №26/25 "Одеса - Рахів" бере участь у програмі "3000 кілометрів Україною".
Насамкінець у прес-службі УЗ повідомили, що для задоволення підвищеного попиту на перевезення до Карпатського регіону, за окремими датами буде призначатися додатковий поїзд №255/256 "Київ - Рахів".
Уточнюється, що на найближчі дати цей поїзд призначено з Києва відправленням:
"Подорожуйте зручно з "Укрзалізницею", - підсумували у компанії.
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди відправленням з 22 січня 2026 року - після рекордно швидкого оновлення всіх графіків.
Крім того, в УЗ повідомили, що "дослухались до побажань пасажирів" і продовжили маршрут флагманського поїзда "Гуцульщина" №95/96 "Київ - Ясіня".
