Коли очікується припинення заморозків: синоптик УкрГМЦ назвала дату

Найближчим часом заморозків у більшості областей України не уникнути. Проте "на горизонті" вже видніється незначне, але все ж таки потепління в нічні години.

Про це розповіла у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха .

Чого чекати від погоди найближчими днями

Впродовж найближчих днів, за словами експерта, погода в Україні очікується комфортна вдень, але із заморозками 0...-3°С на поверхні ґрунту вночі (у більшості областей).

"3 і 4 жовтня (в суботу й неділю, - Ред.) в нічні години подекуди на Прикарпатті (локально), можуть бути заморозки навіть і в повітрі", - зауважила Птуха.

Тим часом денні максимуми впродовж 3-5 жовтня будуть залежати, зокрема, від сонячних прояснень (на тлі антициклону - поля підвищеного атмосферного тиску).

У цей період стовпчики термометрів можуть показувати в середньому по Україні від +14°C до +21°C.

"І, в принципі, з тенденцією, що і надалі такі самі показники в нас будуть. І на початку наступного тижня", - уточнила синоптик.

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Коли нічні заморозки можуть почати відступати

"Надалі - тенденція до того, що зміняться повітряні потоки. І вже на початку наступного тижня, тобто 5-6 жовтня (у понеділок-вівторок, - Ред.), очікуємо на припинення заморозків", - розповіла Птуха.

Вона зауважила, що тоді повітряні потоки можуть бути вже з південного заходу.

Через це ночі очікуються більш м'якими. Буде трішки більше хмарності.

"Попередньо, за нашими оцінками, заморозків може не бути вже в ніч на 5 число... Тобто з 4 на 5 жовтня", - уточнила представниця УкрГМЦ.

Температура повітря в нічні години очікується при цьому не сильно вищою, ніж раніше - від +3°C до +8°C (тоді як зараз від +1°C до +7°C).

"Але, принаймні, вже без заморозків. За рахунок того, що буде трішечки більше хмарності з наступного тижня. А хмари вони, якщо вночі будуть, то як "ковдра" виступатимуть. І не так швидко охолоджуватиметься приземний шар повітря", - поділилась експерт.

Насамкінець синоптик нагадала, що така інформація ще потребуватиме подальших уточнень.

"Тому що все дуже сильно залежить від хмарності. Якщо її буде достатньо, вона встигне "вкрити" ніч на 5 жовтня, і вітер зміниться - тоді, як би, не повинно бути (заморозків, - Ред.)", - пояснила Птуха.

Якщо ж "траєкторія процесів" буде іншою, спеціалісти УкрГМЦ будуть уточнювати це окремо.