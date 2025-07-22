Що таке НАБУ і САП: чим займаються антикорупційні органи та в чому різниця

Обшуки в НАБУ та САП

Вчора у НАБУ заявили, що Служба безпеки України, нібито, без офіційного попередження, прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

Окрім цього СБУ та Офіс генпрокурора проводили спецоперацію з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.

Своєю чергою в СБУ заявили про комплексну перевірки Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо дотримання законодавства про державну таємницю. У відомстві наголосили, що не отримували доступу до секретної інформації.

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