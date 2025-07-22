Що таке НАБУ і САП: чим займаються антикорупційні органи та в чому різниця

Верховна Рада сьогодні має розглянути резонансний законопроєкт, який стосується НАБУ і САП. На думку антикорупційних органів, він матиме негативний влив на їхню роботу.
Чи займаються НАБУ і САП і в чому між ними різниця - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) - це центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом. Відомство займається виявленням, розслідуванням та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень.
У свою чергу САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура) - це підрозділ Офісу генерального прокурора, який процесуально керує справами НАБУ.
Тож, НАБУ розслідує корупційні злочини, а САП керує розслідуваннями, представляє справи в суді. НАБУ це незалежний орган, діяльність якого контролює парламент та НАЗК. А САП - частина Офісу генпрокурора.
Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні на розгляді у Раді законопроект 12414 щодо НАБУ та САП. Антикорупційні відомства виступили із заявою, в якій закликають нардепів не підтримувати ініціативу.
Як зазначають у САП та НАБУ, законопроєкт передбачає такі положення:
Вчора у НАБУ заявили, що Служба безпеки України, нібито, без офіційного попередження, прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.
Окрім цього СБУ та Офіс генпрокурора проводили спецоперацію з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.
Своєю чергою в СБУ заявили про комплексну перевірки Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо дотримання законодавства про державну таємницю. У відомстві наголосили, що не отримували доступу до секретної інформації.
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