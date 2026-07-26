Що робити, якщо забули речі в потязі: інструкція від "Укрзалізниці"

Пасажири, які забули свої речі у поїзді, можуть повернути їх через спеціальний онлайн-сервіс або контакт-центр. Для цього потрібно подати відповідну заявку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
В компанії зауважили, якщо ви виявили втрату після поїздки, оформити звернення можна двома шляхами:
Під час оформлення заявки необхідно обов'язково вказати дату втрати та детально описати забуті речі.
Після отримання звернення працівники залізниці проводять пошук. У разі виявлення речей на них складають детальний акт з описом та передають до бюро знахідок.
Далі із заявником зв'язуються представники компанії, щоб повідомити результат та узгодити час і місце, де можна забрати знайдені предмети.
Зверніть увагу, що за зняття та зберігання речей на вокзалі може стягуватися плата. Вона нараховується за кожну неповну добу зберігання.
Нагадаємо, в розпал літнього сезону залізничники фіксують зростання кількості звернень щодо забутого багажу.
До того ж серед забутих предметів трапляються й вельми екзотичні - раніше залізничники розповідали, як пасажири залишали у вагонах пальто для бульдога та віск для вусів.
Крім того, цього літа продовжує діяти ініціатива "3000 км Україною", яка дає можливість пасажирам дізнатися, на яких поїздах влітку можна їздити безкоштовно в межах визначеного ліміту.
Також через температурні піки перевізник давав роз'яснення щодо роботи систем охолодження у вагонах та розповів, як рятуватися від спеки в поїзді, якщо кондиціонер працює не на повну потужність.